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不滿保母疑虐嬰 2男衝動找錯人撒冥紙砸雞蛋遭警送辦
台中市豐原區1歲10個月男嬰，日前疑似遭夏姓保母虐待，導致全身多處瘀傷、顱內出血昏迷；2名未成年男子，因不滿夏姓保母作為，今凌晨到其神岡區住處撒冥紙、砸雞蛋，但搞錯地點，丟到劉姓民眾住家；2名犯嫌於中午逮捕到案，詢後將依違犯恐嚇及少年事件處理法，移請台中地檢署偵辦。
台中豐原1歲10個月男嬰日前昏迷，遭夏姓保母送醫搶救，醫院發現他腦出血、顱骨骨折及虹膜出血，研判遭虐成傷；經檢警調查，夏姓保母涉有重嫌，昨天依重傷害罪移送法辦。
台中市神岡區岸裡里長謝繼潭表示，有不肖人士於今天凌晨1點多，到劉姓民眾住家丟雞蛋、灑冥紙；劉男外出查看，發現住家竟莫名被丟臭雞蛋、灑冥紙，由於夏姓保母家就在附近，懷疑是民眾不滿夏姓保母疑似虐童，於是向豐原警方報案。
警方獲報後立即派員到場，調閱周遭監視器，鎖定2名未成年少年後，於12時許逮捕到案；據查，李男(17歲)、蔡男(17歲)看見新聞報導，一時氣憤，結伴打算到夏姓保母住處砸雞蛋、撒冥紙，怎料竟找錯住宅，才波及無辜。
豐原警方表示，本虐童案目前全案進入司法程序，檢警已將涉嫌人查緝到案，呼籲社會大眾，不要有任何違法脫序的行為，警方強調嚴正執法立場，發現類似行為絕對迅速查辦，不容許任何不法行為造成民眾恐慌；此外，警力更將持續強化各項勤務作為，保護各項安全。
台中市豐原區1歲10個月男嬰，日前疑似遭夏姓保母虐待，導致全身多處瘀傷、顱內出血昏迷，目前仍於豐原醫院加護病房治療中，尚未脫離險境；台中地檢署認為，夏女罪嫌重大，有串證之虞，依傷害致重傷罪嫌將她向法院聲請羈押。
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