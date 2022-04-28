又見酒駕自撞分隔島2傷 路樹標誌標桿皆撞毀

桃園中壢區今上午6時許，25歲的李姓轎車駕駛，延領航北路二段，快車道往大園方向行駛，因李男酒後駕車操作不當自撞分隔島後翻覆，造成李男及24歲的乘客顧男頭部外傷受創，送醫救治後無生命危險。

今上午6時15分，李男載著顧男行駛於領航北路二段快車道往大園方向直行，沒想李男駕駛車輛失控，向前直衝撞分隔島後車輛翻覆，車殼明顯凹陷，地下有許多散落物，分隔島上的路樹及標誌標桿都遭撞毀腰斬。

警方到場後，對李男實施酒測，酒測值為0.6毫克，因2人頭部受創，緊急送往醫院救治，所幸無生命危險，不過因李男仍在治療當中，待他狀況穩定警方會再製作筆錄，詢問詳細酒駕情事。

現場受影響的路樹及標誌標桿均已通知相關單位清理，警方也呼籲民眾酒後別上路，保障自己及別人安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康