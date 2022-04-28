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男小模因疫情影響收入銳減 壓力大起貪念竊名牌包遭逮

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

黃姓男小模（27歲）因為疫情影響，表演機會減少導致收入銳減，他日前到台北市中正區運動中心健身後，盜取別人的名牌運動包，警方調閱監視器清查，4月下旬逮捕黃嫌到案。

中正一警分局仁愛路派出所接獲民眾報案，指出在中正區運動中心運動後，放在置物櫃上的包包不翼而飛，警方受理後調閱監視器畫面，排除慣竊所為，鎖定從事模特兒工作的黃姓犯嫌犯案，日前循線查緝到案。

黃嫌平日從事模特兒工作，因疫情期間演出場次驟減，收入來源不穩，生活壓力大，案發當日去運動中心健身房運動健身紓壓，運動後整理自身衣物時，瞥見置物櫃上有一名牌運動包包，一時動起貪念，眼見四下無人，先將被害人包包放入櫃中自身包包內，再佯裝裝水，返回拿走包包快步離開。

黃嫌以為手法神不知鬼不覺，沒想到全被後方的監視器拍得一清二楚，警方調閱監視器，揭露犯嫌整起犯案過程。

黃嫌坦承，因疫情期間收入不穩，情緒壓力大，一時貪念才犯案，全案詢後依竊盜罪嫌，移送台北地檢署偵辦。

黃姓男小模行竊健身民眾名牌運動包，遭警方查獲。記者廖炳棋/翻攝
黃姓男小模行竊健身民眾名牌運動包，遭警方查獲。記者廖炳棋/翻攝
黃姓男小模行竊健身民眾名牌運動包，遭警方查獲。記者廖炳棋/翻攝
黃姓男小模行竊健身民眾名牌運動包，遭警方查獲。記者廖炳棋/翻攝

監視器 疫情 健身

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