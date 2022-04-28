男子求職淪車手 淡水警搗水房救出被軟禁5人

47歲柳姓男子求職卻淪詐騙集團車手，日前欲提領鉅款，銀行員察覺有異報警。新北淡水警方今天宣布破獲求職詐騙集團，逮捕林姓水房主嫌等11名犯嫌，救出5名遭軟禁被害人。

新北市政府警察局淡水分局上午召開記者會指出，26日下午3時接獲銀行報案，指稱47歲柳姓男子欲提領新台幣300萬元現金，但對款項來源及用途吞吞吐吐，行員擔心柳男遭詐騙而報警。

警方到場發現柳姓車手正臨櫃領錢，銀行外還有疑為詐諞集團同夥的4名男子在等候，一併帶回偵辦後，進一步查出詐騙集團水房藏身新市鎮某社區大樓，且有多人遭軟禁。

警方立即前往查緝，當場查獲26歲林姓水房主嫌在內共6人，救出遭軟禁的39歲蔡姓女子等1女4男，全案朝詐欺集團報請檢方指揮偵辦，將深入溯源擴大追查。

警方初步調查，林姓主嫌利用網路刊登求職廣告吸引求職者前來後，將人誘騙到租屋處軟禁並沒收所有手機、證件及存摺，接著再監控被害人辦理金融帳戶或提領詐騙贓款，若被害人不從或意圖逃跑，便暴力相向。

警方呼籲，詐騙集團經常利用臉書或通訊軟體，以高薪當幌子招攬年輕學子或失業、待業民眾，求職者往往在不知情的狀況下，淪為提供帳戶的人頭或車手，求職務必謹慎確認工作內容，不要因為經濟壓力或一時的思慮不周而觸法。