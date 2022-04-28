影／8旬翁開車轉彎沒禮讓 迎面撞爛警車頭釀2警受傷送醫

台中80歲劉姓老翁今上午在路口左轉時，沒有稍作停等就直接加速，對向1輛直行的警車解送人犯經過閃避不及撞上，車頭嚴重毀損也造成2名員警受傷送醫，台中警方初步研判劉翁轉彎車未禮讓直行車為肇事主因，後續肇責、賠償待釐清，另人犯則另由派出所解送至台中地檢署。

台中市警局第6分局調查，劉翁早上10點多駕駛1輛黑色小客車，沿河南路內側快車道，準備要左轉市政北六路往惠民路方向時，僅稍微減速但疑似未注意直接通過。

結果丁姓警員開警車沿河南路外側快車道往市政北七路方向直行，因來不及反應直接和劉翁擦撞，其中警車車頭板金凹陷、面目全非，包括車上丁姓、楊姓員警都因車禍受傷送醫，後座因毒品案要被解送的張姓人犯沒有受傷。