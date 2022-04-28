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影／美女客服拉投資虛擬貨幣 翁遭騙50萬汐警逮車手
美女客服透過手機通訊軟體拉人投資虛擬貨幣，新北市73歲男子遭騙50萬購買比特幣，汐止警方前天接獲銀行通報逮詐騙車手謝姓男子。警詢後依詐欺罪嫌移送士林地檢署偵辦，同時溯源擴大追緝幕後詐騙集團成員。
「啊就購買比特幣，還有投資聯邦貨幣。」汐止警方26日接獲轄區中國信託商業銀行通報，疑似有車手臨櫃提款50萬元，員警到場盤查，車手謝姓男子（29歲）先辯稱該筆錢是30多歲老闆所有，又改口是投資虛擬貨幣，卻使用朋友的虛擬帳戶，對帳戶內資金流向，始終交代不清楚且說詞矛盾。
透過銀行查出是73歲林姓男子於26日上午10時許，從台北富邦銀行林口分行臨櫃匯款50萬元，警方聯繫林男了解匯款目的，林男表示，是認識多年的張姓女子指導他投資虛擬貨幣，不願相信遭詐騙，員警見狀請所內其他員警直接驅車前往林口，找林男當面細心解釋，起初還半信半疑，林男最後才有點不好意思地向警方坦承，是透過通訊軟體Line暱稱「張怡靜」的女子，前幾天才加好友認識的，該女後續又幫忙加入好多群組跟投資經理好友，才讓他一步一步的掉入詐騙集團的陷阱。
汐止派出所長林建中呼籲，近幾年來隨著科技的發展，詐騙手法層出不窮，面對日新月異的詐騙手法，民眾應該提高警覺，免於遭到詐騙，若有任何疑問可撥打165反詐騙諮詢專線或撥110報案專線查證。
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