桃園母女爬虎頭山 下山女兒卻不見？3天後新北找到人

桃園市一對母女23日去虎頭山公園健行，女兒下山較早卻未依約在入口等待，母親嚇得趕緊回中壢家報警；桃園警分局接獲轉報後，調閱監視器發現她一路走到迴龍地區，與新北新莊分局合作搜尋後，終於在樹林區找到人，所幸她身心無恙，近4天後平安返家。

桃園警分局指出，民眾郭姓婦人本月23日13時30分許與女兒到虎頭山公園健行，因女兒下山時腳程比較快，走在前面，自己來到山下時卻不見她蹤影，原先以為只是在附近閒逛，但在周邊尋找半小時卻未發現人影，著急返家就近向中壢分局自強派出所報案，員警依規定受理並通報協尋後，另通知虎頭山所在地的青溪派出所提供協助。

青溪派出所接獲通報後，立即指派專人調閱周邊監視器過濾，發現郭女一路往龜山方向行走，沿東萬壽路通過迴龍地區，下午3時許曾路過一間理髮廳，再進入新北市新莊區，所長黃建生第一時間向分局長黃富村陳報情況後，經黃親自致電新莊分局聯繫，由青溪所提供相關影像資訊，並派員積極協助。