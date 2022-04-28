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屏東東港交通電眼科技執法 警誤繕車號未碼舉發擺烏龍
屏東縣警察局去年11月起在東港鎮2處重要路口執行電眼科技執法， 用路人違停超過3分鐘，辨識系統就會自動蒐證錄影拍照舉發，半來來舉發高達萬餘件違停，交通改善獲得好評，但昨天有車主將收到的烏龍舉發單PO上社群網路，兩車號末碼差一號，網友直呼立意極佳的電眼執法，還是要靠人眼正確開單；東港警分局承認是員警一時疏失誤繕。
東港鎮2處科技執法路段，分別在中山、中正路西往東、輔英醫院前路段；東港警方表示，這3處路段常有民眾貪求方便違規停車，佔用機慢車道而造成交通事故，新科技設備所設置違停偵測系統取締，只要用路人違規停車超過3分鐘，辨識系統就會自動蒐證錄影拍照舉發，每個路段約可偵測50公尺。
警方說，車主PO上社群網路的烏龍違規停車舉發單，經查是在中正路段科技執法違規停車，因承辦員一時疏忽將車號最後1碼誤繕，造成車主困擾，警方將聯繫投稿民眾協助撤銷舉發單，造成民眾困擾，深感抱歉，也將加強案件審查車籍車號，避免類此事件再度發生。
東港警方說，去年11月起在東港鎮2處重要路口科技執法，初期每月告發3000多件，之後逐月降低，本月至今降至不到千件，有效改善交通，警方呼籲民眾務必遵守交通規則，勿任意違規停車，警方將加強執法，以保障用路人安全。。
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