屏東東港交通電眼科技執法 警誤繕車號未碼舉發擺烏龍

屏東縣警察局去年11月起在東港鎮2處重要路口執行電眼科技執法， 用路人違停超過3分鐘，辨識系統就會自動蒐證錄影拍照舉發，半來來舉發高達萬餘件違停，交通改善獲得好評，但昨天有車主將收到的烏龍舉發單PO上社群網路，兩車號末碼差一號，網友直呼立意極佳的電眼執法，還是要靠人眼正確開單；東港警分局承認是員警一時疏失誤繕。

東港鎮2處科技執法路段，分別在中山、中正路西往東、輔英醫院前路段；東港警方表示，這3處路段常有民眾貪求方便違規停車，佔用機慢車道而造成交通事故，新科技設備所設置違停偵測系統取締，只要用路人違規停車超過3分鐘，辨識系統就會自動蒐證錄影拍照舉發，每個路段約可偵測50公尺。

警方說，車主PO上社群網路的烏龍違規停車舉發單，經查是在中正路段科技執法違規停車，因承辦員一時疏忽將車號最後1碼誤繕，造成車主困擾，警方將聯繫投稿民眾協助撤銷舉發單，造成民眾困擾，深感抱歉，也將加強案件審查車籍車號，避免類此事件再度發生。