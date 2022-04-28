連千毅、「勾惡」相約桃園體育場談判？ 警：已掌握相關消息

連千毅近期跟網紅「勾惡」互嗆。圖／翻攝自YouTube（勾起你心中的惡）

YouTuber「勾起你心中的惡」(後簡稱勾惡)近來在影片中指控網紅連千毅詐騙，惹得連千毅詐提告、起底「勾惡」真實身分，並喊話5月5日下午6點在桃園體育場談判，「勾惡」昨也表示一定赴約；對此桃園市警方回應，第一時間已掌握相關消息，將派員查看並維持秩序，若有不法絕不寬貸。

「勾惡」、連千毅相約的桃園體育場，位在桃園警分局武陵派出所轄區，所長林延安今表示，已經掌握消息，屆時會派警力前往查看，決不容許任何滋擾衝突發生，違者將依法嚴辦、絕不寬貸。