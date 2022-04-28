快訊

拜登提新招制裁俄羅斯 扣俄財產援烏克蘭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

連千毅、「勾惡」相約桃園體育場談判？ 警：已掌握相關消息

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

連千毅近期跟網紅「勾惡」互嗆。圖／翻攝自YouTube（勾起你心中的惡）
連千毅近期跟網紅「勾惡」互嗆。圖／翻攝自YouTube（勾起你心中的惡）

YouTuber「勾起你心中的惡」(後簡稱勾惡)近來在影片中指控網紅連千毅詐騙，惹得連千毅詐提告、起底「勾惡」真實身分，並喊話5月5日下午6點在桃園體育場談判，「勾惡」昨也表示一定赴約；對此桃園市警方回應，第一時間已掌握相關消息，將派員查看並維持秩序，若有不法絕不寬貸。

「勾惡」、連千毅相約的桃園體育場，位在桃園警分局武陵派出所轄區，所長林延安今表示，已經掌握消息，屆時會派警力前往查看，決不容許任何滋擾衝突發生，違者將依法嚴辦、絕不寬貸。

市警局指出，相關人士在網路邀約見面，只要未涉及公眾安全，警方都予以尊重，不會干涉，並派員維持秩序，然而若現場有影響交通、治安等不法情事，一定依法究辦，絕不寬貸。

「勾惡」、連千毅相約桃園體育場談判，武陵派出所所長林延安表示將派員查看，若有違法情事，絕不寬貸。記者楊湛華／攝影
「勾惡」、連千毅相約桃園體育場談判，武陵派出所所長林延安表示將派員查看，若有違法情事，絕不寬貸。記者楊湛華／攝影

連千毅

延伸閱讀

「勾惡」認就是陳昱瑋　首摘面具道歉承諾赴約連千毅

桃園快篩試劑開賣不到1小時售罄 有藥局進不去購買網站

快篩實名制重演口罩之亂 桃園民眾怨：政府沒得到教訓

「勾惡」認就是陳昱瑋　首摘面具道歉承諾赴約連千毅

相關新聞

影／韓籍媽媽買快篩「不喜二手菸」 對方嗆聲變互毆

快篩試劑實名制第一天，新北市一名韓國籍媽媽帶著小孩在診所外等待買快篩試劑，不滿戴姓女子排隊時抽菸，勸她「不要抽菸」反遭呼...

路況不熟衝入陸官圍牆水溝 車起火駕駛喊救命被救出

高雄市鳳山區今天下午發生一起車禍，一名徐姓男子疑路況不熟，駕車行經維武路陸軍官校圍牆旁時，轉彎不慎，車子衝入大水溝後卡住...

影／為了五萬好友反目 2男中庭刀槍對峙1人中刀

新北市樹林區石姓男子，向廖姓好友借5萬元，廖男未依約定時間取款，反而是直接向石男家人要錢，氣得石男持槍找廖友理論，過程中...

特斯拉深夜遭撞轉180度 國產車衝上人行道車頭全毀

台中清水四維東路、大勇路口，昨晚10時許發生對撞車禍。一輛黑色自小客車與白色特斯拉發生碰撞，撞擊力道猛烈，導致轎車衝上路...

與母爭吵放火燒屋 新北男險害堂弟困火窟遭判刑4年

朱姓男子去年與母親爭吵，又與前來勸架的叔叔衝突，一怒之下不顧堂弟在家中2樓，點燃衛生紙在客廳縱火，所幸堂弟及時逃離才倖免...

台61線5車連環追撞 起因油罐車切內線擦撞前方車輛

台61線西濱快速道路麥寮南下213.6公里處，今天中午發生4台曳引車及1台小客車追撞事故，油罐車駕駛切入內車道時，不慎擦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。