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連千毅、「勾惡」相約桃園體育場談判？ 警：已掌握相關消息
YouTuber「勾起你心中的惡」(後簡稱勾惡)近來在影片中指控網紅連千毅詐騙，惹得連千毅詐提告、起底「勾惡」真實身分，並喊話5月5日下午6點在桃園體育場談判，「勾惡」昨也表示一定赴約；對此桃園市警方回應，第一時間已掌握相關消息，將派員查看並維持秩序，若有不法絕不寬貸。
「勾惡」、連千毅相約的桃園體育場，位在桃園警分局武陵派出所轄區，所長林延安今表示，已經掌握消息，屆時會派警力前往查看，決不容許任何滋擾衝突發生，違者將依法嚴辦、絕不寬貸。
市警局指出，相關人士在網路邀約見面，只要未涉及公眾安全，警方都予以尊重，不會干涉，並派員維持秩序，然而若現場有影響交通、治安等不法情事，一定依法究辦，絕不寬貸。
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