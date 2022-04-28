51勞動節估出遊人潮多 北市交通大隊站崗加強違停取締

勞動節連續假期即將到來，北市警局預估連假前將湧現返鄉及出遊人潮、車潮，為維護連假期間北市交通順暢及行車秩序，交通大隊特規劃交通疏導勤務，於4月29日在中山北路、忠孝西路口等100處重要路口崗位，要求各分局提前於16時30分派員到崗疏導，其餘路口則於17時到崗。

北市交通大隊表示，因應五一勞動節各項臨時活動，預估5月1日全日及5月2日的收假日上、下午尖峰，北市各鐵路與公路車站、轉運站、高速公路交流道周邊將湧現人、車潮，另原搭乘台鐵旅客將改搭乘其他替代交通工具，勢必造成交通衝擊。交通大隊將主動掌握轄內交通狀況，遇有交通壅塞時，立即啟動「交通快打機制」應變。

4月30至5月2日假期間，北市交大針對轄內各觀光遊憩景點，如陽明山、竹子湖、士林官邸、白石湖、兒童新樂園及木柵動物園等、大型百貨公司、賣場及其他交通繁雜商圈周邊道路，增派交通疏導崗位，以維持交通秩序，避免交通壅塞影響民眾假日旅遊興致。