快訊

拜登提新招制裁俄羅斯 扣俄財產援烏克蘭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

51勞動節估出遊人潮多 北市交通大隊站崗加強違停取締

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導

勞動節連續假期即將到來，北市警局預估連假前將湧現返鄉及出遊人潮、車潮，為維護連假期間北市交通順暢及行車秩序，交通大隊特規劃交通疏導勤務，於4月29日在中山北路、忠孝西路口等100處重要路口崗位，要求各分局提前於16時30分派員到崗疏導，其餘路口則於17時到崗。

北市交通大隊表示，因應五一勞動節各項臨時活動，預估5月1日全日及5月2日的收假日上、下午尖峰，北市各鐵路與公路車站、轉運站、高速公路交流道周邊將湧現人、車潮，另原搭乘台鐵旅客將改搭乘其他替代交通工具，勢必造成交通衝擊。交通大隊將主動掌握轄內交通狀況，遇有交通壅塞時，立即啟動「交通快打機制」應變。

4月30至5月2日假期間，北市交大針對轄內各觀光遊憩景點，如陽明山、竹子湖、士林官邸、白石湖、兒童新樂園及木柵動物園等、大型百貨公司、賣場及其他交通繁雜商圈周邊道路，增派交通疏導崗位，以維持交通秩序，避免交通壅塞影響民眾假日旅遊興致。

北市警局提醒，勞動連假欲前往陽明山、竹子湖、士林官邸、白石湖、兒童新樂園及木柵動物園等觀光景點或各百貨娛樂場所之民眾，儘量搭乘大眾運輸工具或接駁專車，以免增加周邊道路車流延滯及耽誤行車時間，北市警局並將針對易聚集人、車潮之地點加強違規停車取締、拖吊。

北市警局規劃勞動節連假在100多處加強站崗、取締違規停車。圖／北市交大提供
北市警局規劃勞動節連假在100多處加強站崗、取締違規停車。圖／北市交大提供

北市 連假 車潮

延伸閱讀

外送員揪感心！「二口旅茶」51勞動節手搖大放送 Uber Eats & foodpanda「黃金烏龍」免費喝

台鐵5/1集體休假 北市警交通快打待命應變

網購消費爭議頻傳 北市推視訊協商處理紛爭

北市議員耿葳確診 昨晚突然「喉嚨乾痛、咳嗽」

相關新聞

影／韓籍媽媽買快篩「不喜二手菸」 對方嗆聲變互毆

快篩試劑實名制第一天，新北市一名韓國籍媽媽帶著小孩在診所外等待買快篩試劑，不滿戴姓女子排隊時抽菸，勸她「不要抽菸」反遭呼...

路況不熟衝入陸官圍牆水溝 車起火駕駛喊救命被救出

高雄市鳳山區今天下午發生一起車禍，一名徐姓男子疑路況不熟，駕車行經維武路陸軍官校圍牆旁時，轉彎不慎，車子衝入大水溝後卡住...

影／為了五萬好友反目 2男中庭刀槍對峙1人中刀

新北市樹林區石姓男子，向廖姓好友借5萬元，廖男未依約定時間取款，反而是直接向石男家人要錢，氣得石男持槍找廖友理論，過程中...

特斯拉深夜遭撞轉180度 國產車衝上人行道車頭全毀

台中清水四維東路、大勇路口，昨晚10時許發生對撞車禍。一輛黑色自小客車與白色特斯拉發生碰撞，撞擊力道猛烈，導致轎車衝上路...

與母爭吵放火燒屋 新北男險害堂弟困火窟遭判刑4年

朱姓男子去年與母親爭吵，又與前來勸架的叔叔衝突，一怒之下不顧堂弟在家中2樓，點燃衛生紙在客廳縱火，所幸堂弟及時逃離才倖免...

台61線5車連環追撞 起因油罐車切內線擦撞前方車輛

台61線西濱快速道路麥寮南下213.6公里處，今天中午發生4台曳引車及1台小客車追撞事故，油罐車駕駛切入內車道時，不慎擦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。