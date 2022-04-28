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女網友揚言跳河逼領包裹 癡情男急報警真相大白

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

高雄鼓山分局26日下午接獲報案，稱鼓山區河西一路有女子要跳河，但員警動員搜索，卻沒看到尋短女子的身影，後來報案的溫姓男子到場，警方追問之下，發現溫男不願幫網路認識的女網友取包裹，對方就「以死相逼」，他才急著報警，後來員警根據溫男聊天訊息，戳破對方謊言，拆穿這場戀愛騙局。

警方調查，溫男與自稱「小雅」的女網友在網路認識後打得火熱，雙方雖曾未見過面，但被「小雅」屢屢秀出的網美照片「煞到」，「小雅」主動貼上來虛寒溫暖，曖昧到還以「老公」、「老婆」互稱，讓溫男陷入愛河無法自拔。

日前溫男收到「小雅」訊息，希望溫到超商幫她領取包裹，順便代墊8888元款項，但溫疑惑「怎麼領包裹需要他幫忙」，沒想到「小雅」見溫男有所遲疑，竟然「以死相逼」，宣稱要跳愛河尋短，還拍下河邊照脅迫溫男。

溫男擔心真的鬧出人命，急著報警，鼓山警分局龍華派出所獲報後，出動員警到河西一路附近協尋，但一行員警找了一下午，卻沒看到有人尋短，後來報案的溫姓男子到場，警方追問之下，才讓真相大白。

警方向溫男解釋，「你沒有見過她，怎麼就相信她了呢？」後來員警在看了溫男與「小雅」的聊天訊息，發現對方拍照的畫面並不是在愛河，根本只是在網路截下西子灣附近的圖像，最終戳破「小雅」謊言，叮嚀溫男「真的碰到詐騙了」，拆穿這場戀愛騙局。

鼓山分局長蔡鴻文呼籲，網路交友要謹慎，對於網友不尋常的要求務必再三確認，如有需要可撥打165、110或向當地派出所尋求協助，避免受騙。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

「小雅」照片身形高挑、白皙，讓溫男陷入情網無法自拔。圖/讀者提供
「小雅」照片身形高挑、白皙，讓溫男陷入情網無法自拔。圖/讀者提供
「小雅」照片身形高挑、白皙，讓溫男陷入情網無法自拔，最後經過警方解釋，才發現自己碰到了愛情詐騙。圖/讀者提供
「小雅」照片身形高挑、白皙，讓溫男陷入情網無法自拔，最後經過警方解釋，才發現自己碰到了愛情詐騙。圖/讀者提供
「小雅」照片身形高挑、白皙，讓溫男陷入情網無法自拔。圖/讀者提供
「小雅」照片身形高挑、白皙，讓溫男陷入情網無法自拔。圖/讀者提供

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