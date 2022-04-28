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高雄1年66萬件檢舉…交通違規新制將上路 基層憂110爆線

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

道路交通管理處罰條例去年完成修法，訂於4月30日上路。正面表列2大類、46項民眾可檢舉項目，其中最常檢舉的紅黃線違停，若沒嚴重影響交通安全，不再開放民眾檢舉；去年高雄市檢舉件數高達66萬件，違停就占了28萬餘件，民眾憂心衝擊交通，基層警則擔心110電話被打爆。高雄市警局交通大隊表示，法令修改有磨合期，會加強執法力道。

道路交通管理處罰條例提供民眾檢舉交通違規的權利，這幾年因手機、行車紀錄器普及，民眾檢舉案暴增，還冒出「檢舉達人」，若為惡意檢舉，不乏造成民怨，間接加重基層警力負擔。

高雄市交大統計，去年受理檢舉案件高達66萬餘件，扣除匿名檢舉等不符檢舉要件的件數，有8成3的案件會成功舉發，其中又以違反道交條例的臨時違規停車（55條）、違規停車（56條第1項）分占1、2名，兩項一年就有28萬餘件檢舉案件。

去年立法院完成道交條例修法，限縮檢舉樣態，共計46項，路段中紅、黃線違規停車等「靜態違規」部分，除非在交叉路口、公車站10公尺內、消防車出入口5公尺內違停，或並排停車等，若沒嚴重影響交通安全，4月30日起不再開放民眾檢舉。

有民眾憂心不能檢舉恐衝擊交通，尤其違停嚴重區域，違規者將更肆無忌憚，基層員警則擔心未來若碰到違停，打110至派出所報案將成常態，「110恐怕被打爆」，以後光處理交通案件就處理不完，衝擊市區交通秩序。

對此，高雄市警局交通大隊長張偉中說，法令修改上路需要一段適應期，他已多次與拖吊場開會，修法上路後針對特定路段加強執法，就算民眾不能檢舉，但只要發現違停嚴重影響交通動線，就會立即前往拖吊。

張偉中表示，道交條例修法是限定民眾檢舉項目，但交通違規仍有罰責，如果民眾發現車輛違停在消防栓、公車站牌附近等，仍能照規定向警方檢舉，若紅黃線違停嚴重影響交通，可連繫警方，由拖吊場前往取締，降低修法造成的衝擊。

他說，為避免民眾重複違規，警方設有違規簡訊服務通知，只要民眾至警察局或交大網站，登錄聯繫手機號碼，同一路段5天內有2次以上違規，系統將會發送簡訊通知，適時通知違規民眾導正駕駛行為。

交通違規檢舉新制將在4月30日上路，正面表列2大類、46項民眾可檢舉項目，其中最常檢舉的紅黃線違停，若沒嚴重影響交通安全，不再開放民眾檢舉。記者張議晨／攝影
交通違規檢舉新制將在4月30日上路，正面表列2大類、46項民眾可檢舉項目，其中最常檢舉的紅黃線違停，若沒嚴重影響交通安全，不再開放民眾檢舉。記者張議晨／攝影

違停 高雄市 交大

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