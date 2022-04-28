獲報摔傷變溺水 6旬男子疑水池取水不慎溺斃

台南市白河區27日晚間傳出溺水事件憾事，66歲魏姓男子疑取水過程不明原因溺斃，消防隊員趕至已明顯死亡，詳細原因警方調查中。

事件地點在165線道路（嘉白公路）約6公里處，近嘉縣水上與台南白河交接，報案過程曲折；晚上8點54分，台南市119勤務中心獲報在上述地點有人摔落路旁，白河中隊副中隊長孫全男立即率領白河分隊3車5人趕至，進一步發現男子並非摔落路旁，而是溺水於公路旁一處水池。

消防救護人員查出，溺者是住附近約66歲魏姓男子，身體背部朝上浮在水上，救護人員架設繩索下水，將男子拖拉上岸，惜已明顯死亡。

死者女兒魏女難掩悲痛說，父親27日下午1點多出門未返家，她晚間找尋人，在上述地點發現父親騎乘的機車但未看到人，她說，平常父親都會帶桶子到池邊取水，懷疑過程不慎落水。