疑中暑或濃煙嗆昏 7旬老翁陳屍自家空地

台南市新營轉運站附近今晚6點多發現70多歲老翁陳屍在自家農地，警消趕至，發現老翁手、腳疑有燒灼傷，側躺在火燒雜草農地上，身旁還有把鋤頭，初步檢視無明顯外傷，研判疑高溫中暑昏倒或被濃煙嗆昏倒在農地來不及逃出，警將報請相驗深入釐清死因。

據知，72歲范姓老翁住台南市區，弟弟仍住在新營，平常都搭火車到新營再至弟弟家騎機車至新營轉運站附近新運五街整理田地，

今早有向家人稱要回新營整理農務，直到傍晚天黑遲未返家，家屬覺得異常，緊急向警方報案。

轄區新營警分局太宮派出所警員，根據報案地點，下午6點多果然發現范某陳屍在自家農地，現場有大片燒焦痕跡。

警消檢視，翁某手、腳疑有燒灼傷，側躺在火燒雜草農地上，身旁還有把鋤頭，現場無打鬥相關跡證，也無明顯外傷。懷疑翁可能高溫中暑昏倒或被濃煙嗆昏農地發生意外，全案將持續釐清。 台南 7旬老翁傍晚被發現陳屍自家農田，現場有大片燒焦痕跡，疑中暑或遭濃煙嗆昏，檢警明相驗釐清。圖 ／讀者提供

【中央社台南27日電】

台南市72歲范姓男子今天出門到自家農田從事農務後失聯，警方獲報搜尋，晚間6時許發現范男倒臥在新營區一處農地，一旁有燒雜草跡象，死因待進一步釐清。

台南市政府警察局新營分局晚間接獲民眾報案，指稱家住台南市區的范男上午向家人表示，要到位於新營區的自家田地整理農務，但直到傍晚未返家，警方依家屬所指地點前往查看，發現范男倒臥在一處農地，身旁有把鋤頭，農地還留有燒過雜草的跡象，范男已明顯死亡。

警消人員初步檢視發現，范男手、腳有疑似燒灼傷，現場沒有打鬥等他殺跡證，初判可能是疾病所致或吸入燒雜草濃煙發生意外，但詳細原因還有待進一步相驗釐清。