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網紅賣假鞋廠商擺爛？ 保二：備齊事證已受理逾60件
日前有民眾指控多名網紅，疑在Instagram上拍賣假鞋，事件爆發後，網紅紛紛稱「不知情」，表示會協助消費者向廠商求償，起初廠商也表示接受「無條件退貨退款」，不料後來改口「符合條件才能退」。保二總隊表示，民眾若懷疑商品有仿冒疑慮，備齊事證即可報案，並指出「已受理超過60件，積極偵辦中」。
負責偵辦違反智慧財產權的保二總隊刑事警察大隊，今天發布新聞稿說，網紅疑賣假鞋一案，目前已受理超過60件，全台都有受害者，累積財損破百萬元；初步了解，跟同一間廠商進貨的網紅多達100位，恐有更多被害者還沒出面報案，不排除財損上千萬。
為了防止民眾不清楚如何報案，保二總隊刑事警察大隊說，民眾備齊相關事證，如所購商品（含外包裝）、瀏覽商品時的網頁、下標（得標）通知、匯款轉帳紀錄等截圖……等，就可至本大隊北、中、南各地偵查隊報案；若有相關疑慮，報案前歡迎打電話諮詢（北部偵一隊02-22150658、中部偵二隊04-23890039、南部偵三隊07-2362775）。
保二總隊刑事警察大隊強調，網傳所說的「需20雙運動鞋警方才受理報案」為不實說法，民眾若對商品有仿冒疑慮，不論任何數量均會受理，且「報案沒有早晚之分，有報案就都來得及」。
保二總隊刑事警察大隊說，受理個案後，已相繼向Nike、New Balance、Converse等公司鑑定真偽，待證據齊全，將對指控公司偵辦。
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