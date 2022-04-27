印尼籍漁工遭大型魚鈎插入腹部 花蓮海巡隊馳援

一艘東港籍漁船的1名印尼籍漁工，作業不慎被大型魚鈎插入腹部，血流如注，花蓮海巡隊獲報駕艇頂著風浪，今天清晨在豐濱外海與漁船會合，快篩後將傷患接駁送醫救治。

海洋委員會海巡署艦隊分署第六（花蓮）海巡隊今天發布訊息表示，今天凌晨1時許接獲艦隊分署通報指，花蓮外海東南方62浬處屏東東港船籍「崑○成7號」漁船1名印尼籍漁工因作業不慎，被延繩釣鮪魚的大型魚鈎插入腹部深處，血流如注，請求派遣巡防艇前往接駁後送就醫。

深夜時分外海風浪強勁，花蓮隊獲報後立即指派線上巡防艇頂浪前往馳援；為爭取救援時效，要求對方漁船也同時對開，於清晨5時許在豐濱鄉新社外海47浬會合。

海巡人員先在漁船上對傷患進行快篩確認為陰性後，即將傷患安全接駁至艇上，為防止傷口感染惡化，給予簡易消毒後火速返回花蓮港。

另一方面通報花蓮縣衛生單位及漁業署確認此漁船非管制船舶，傷患以一般送醫程序，上午8時50分泊靠花蓮港碼頭後，將病患交由消防隊救護車送門諾醫院救治，隨即巡防艇實施清消工作；漁船船長則是非常感謝海巡的及時救援。