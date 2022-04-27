聽新聞
test
0:00 / 0:00
驚悚！女騎士行經台24線霧台 過彎摔落邊山坡逾70米
超驚險！屏東縣里港警分局今中午12點多接獲報案，台24線霧台鄉往三地門方向時，19歲曾姓女子騎重機車過彎時飛落一旁邊坡深約70米，曾女身體多處擦傷，骨盆受傷，意識清醒，屏縣消防局救援人員架設繩索下切，將曾女搬到路面，送醫救治。
據了解，19歲曾姓女子今中午12點18分，從霧台鄉下山，行經台24線29.7公里處，靠近明隧道附近，疑在過彎時，前輪壓到落石打滑，隨即撞上對向護欄後，曾女飛落一旁邊坡逾70米深。曾女意識清楚，消防人員架設繩索下切花約半小時將曾女搬到路面。
曾女酒測值為零，詳細肇事原因仍待警方釐清。警方提醒，台24線沿途山區多為轉彎路段，民眾行駛山區路段減速慢行，遵守交通安全規則，台24線山區速限30公里。
警方也提醒，台24線29公里到36公里因山路多彎道、明隧道，道路狹窄，加上山區氣候變化大，易造成視線死角，影響行車安全，該路段須全天開啟車頭燈，提醒遠方來車，里港警分局呼籲用路人遵守，避免受罰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言