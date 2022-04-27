驚悚！女騎士行經台24線霧台 過彎摔落邊山坡逾70米

超驚險！屏東縣里港警分局今中午12點多接獲報案，台24線霧台鄉往三地門方向時，19歲曾姓女子騎重機車過彎時飛落一旁邊坡深約70米，曾女身體多處擦傷，骨盆受傷，意識清醒，屏縣消防局救援人員架設繩索下切，將曾女搬到路面，送醫救治。

據了解，19歲曾姓女子今中午12點18分，從霧台鄉下山，行經台24線29.7公里處，靠近明隧道附近，疑在過彎時，前輪壓到落石打滑，隨即撞上對向護欄後，曾女飛落一旁邊坡逾70米深。曾女意識清楚，消防人員架設繩索下切花約半小時將曾女搬到路面。

曾女酒測值為零，詳細肇事原因仍待警方釐清。警方提醒，台24線沿途山區多為轉彎路段，民眾行駛山區路段減速慢行，遵守交通安全規則，台24線山區速限30公里。