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驚悚！女騎士行經台24線霧台 過彎摔落邊山坡逾70米

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導

超驚險！屏東縣港警分局今中午12點多接獲報案，台24線霧台鄉往三地門方向時，19歲曾姓女子騎重機車過彎時飛落一旁邊坡深約70米，曾女身體多處擦傷，骨盆受傷，意識清醒，屏縣消防局救援人員架設繩索下切，將曾女搬到路面，送醫救治。

據了解，19歲曾姓女子今中午12點18分，從霧台鄉下山，行經台24線29.7公里處，靠近明隧道附近，疑在過彎時，前輪壓到落石打滑，隨即撞上對向護欄後，曾女飛落一旁邊坡逾70米深。曾女意識清楚，消防人員架設繩索下切花約半小時將曾女搬到路面。

曾女酒測值為零，詳細肇事原因仍待警方釐清。警方提醒，台24線沿途山區多為轉彎路段，民眾行駛山區路段減速慢行，遵守交通安全規則，台24線山區速限30公里。

警方也提醒，台24線29公里到36公里因山路多彎道、明隧道，道路狹窄，加上山區氣候變化大，易造成視線死角，影響行車安全，該路段須全天開啟車頭燈，提醒遠方來車，里港警分局呼籲用路人遵守，避免受罰。

曾女摔落邊坡逾70米深，警消架設繩索下切救援。記者劉星君／翻攝
曾女摔落邊坡逾70米深，警消架設繩索下切救援。記者劉星君／翻攝
曾女飛落邊坡逾70米深，警消架設繩索下切救援。記者劉星君／翻攝
曾女飛落邊坡逾70米深，警消架設繩索下切救援。記者劉星君／翻攝
曾女騎重機車行經台24線霧台段飛落邊坡逾70米深，警消架設繩索下切救援。記者劉星君／翻攝
曾女騎重機車行經台24線霧台段飛落邊坡逾70米深，警消架設繩索下切救援。記者劉星君／翻攝
曾女摔落邊坡逾70米深，警消架設繩索下切救援。記者劉星君／翻攝
曾女摔落邊坡逾70米深，警消架設繩索下切救援。記者劉星君／翻攝
曾女飛落邊坡逾70米深，警消架設繩索下切救援。記者劉星君／翻攝
曾女飛落邊坡逾70米深，警消架設繩索下切救援。記者劉星君／翻攝
曾女摔落邊坡逾70米深，警消架設繩索下切救援。記者劉星君／翻攝
曾女摔落邊坡逾70米深，警消架設繩索下切救援。記者劉星君／翻攝
曾女摔落邊坡逾70米深，警消架設繩索下切救援。記者劉星君／翻攝
曾女摔落邊坡逾70米深，警消架設繩索下切救援。記者劉星君／翻攝

港警 屏東縣

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