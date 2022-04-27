新北6旬婦接獲假檢警來電 「見面不到30秒」被騙走27萬

新北市中和區一名邱姓婦人，上週接到假檢警來電，稱卡片涉及刑案，需配合警方調查，邱婦不疑有他，當天按指示在家門口將提款卡和密碼交給一名陌生女子，沒想到被盜領了27萬元。她女兒獲悉報案，昨天並將監視器畫面Po上網，稱「好手好腳不工作，當車手」，請民眾指認她身分。

警方調查，本月21日下午1點多，邱婦（64歲）接獲詐騙集團來電，對方稱「妳的信用卡在台中涉及刑案，請交出卡片和密碼協助警方辦案」，還威脅她「不能告知家人，否則會有人身安全」，相約下午3點多，至她住處取卡片和密碼。

詐團車手按時赴約，邱婦也將數張提款卡和密碼交給對方，而詐團事後回電稱「有收到妳的卡片和密碼，若有後續會再聯絡」，不料邱婦始終沒等到電話，察覺有異至郵局、銀行查詢存款資料，發現竟遭人盜領27萬元，這才驚覺受騙。

邱婦家人知悉，隔天便至派出所報案，並在昨天將監視器畫面Po上網，發文稱「家人被騙走3張提款卡，已被領走將近30萬元，好手好腳不工作，當詐騙車手，騙走老人家的辛苦血汗錢」，請民眾指認詐團車手。誇張的是，透過畫面發現，「雙方見面不到30秒就各自離去」。