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新北6旬婦接獲假檢警來電 「見面不到30秒」被騙走27萬

聯合報 / 記者翁至成／新北即時報導

新北市中和區一名邱姓婦人，上週接到假檢警來電，稱卡片涉及刑案，需配合警方調查，邱婦不疑有他，當天按指示在家門口將提款卡和密碼交給一名陌生女子，沒想到被盜領了27萬元。她女兒獲悉報案，昨天並將監視器畫面Po上網，稱「好手好腳不工作，當車手」，請民眾指認她身分。

警方調查，本月21日下午1點多，邱婦（64歲）接獲詐騙集團來電，對方稱「妳的信用卡在台中涉及刑案，請交出卡片和密碼協助警方辦案」，還威脅她「不能告知家人，否則會有人身安全」，相約下午3點多，至她住處取卡片和密碼。

詐團車手按時赴約，邱婦也將數張提款卡和密碼交給對方，而詐團事後回電稱「有收到妳的卡片和密碼，若有後續會再聯絡」，不料邱婦始終沒等到電話，察覺有異至郵局、銀行查詢存款資料，發現竟遭人盜領27萬元，這才驚覺受騙。

邱婦家人知悉，隔天便至派出所報案，並在昨天將監視器畫面Po上網，發文稱「家人被騙走3張提款卡，已被領走將近30萬元，好手好腳不工作，當詐騙車手，騙走老人家的辛苦血汗錢」，請民眾指認詐團車手。誇張的是，透過畫面發現，「雙方見面不到30秒就各自離去」。

中和警方表示，受理後積極查辦，已掌握到該名車手行蹤，持續釐清她身分，並呼籲民眾，若接到電話提及「涉及刑案、司法調查、偵查不公開、監管帳戶」等關鍵字，並要求交付提款卡、存摺等，必定是詐騙，請撥打165、110查證並報案。

邱婦家人將監視器畫面Po上網，呼籲民眾指認詐欺車手。記者翁至成／翻攝
邱婦家人將監視器畫面Po上網，呼籲民眾指認詐欺車手。記者翁至成／翻攝
邱婦（粉色衣服者）跟詐團車手（黑色長褲者）見面不到30秒，就被騙走27萬元。記者翁至成／翻攝
邱婦（粉色衣服者）跟詐團車手（黑色長褲者）見面不到30秒，就被騙走27萬元。記者翁至成／翻攝

車手 詐騙集團

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