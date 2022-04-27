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桃園青埔車禍2車疊撞在一起 白車車頭「鏟起」黑車

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園中壢青埔地區今天上午發生車禍，49歲的權姓黑色營業轎車駕駛，行駛於內側車道欲左轉行駛，疑似未禮讓內側車道直行的21歲李姓白色轎車駕駛，加上李男疑似車速過快，未注意前方車況，雙方發生碰撞安全島後2車重疊在一起，2人均無酒駕，不過造成交通癱瘓，權男頭、臉部多處挫傷，詳細肇事責任待釐清。

今上午9時27分許，權男駕駛黑色營業轎車行駛青埔路一段內側車道欲左轉往洽溪路行駛，李男駕駛白色轎車行駛於青埔路一段內側車道往高鐵北路方向直行，警方到場後發現2車疊撞在一起。

經調閱監視器畫面，初步調查因黑色轎車左轉未禮讓直行車行駛，白色轎車疑似車速過快，未注意前方車況，雙方發生碰撞安全島後2車重疊在一起，造成2車車殼凹陷嚴重，地上佈滿散落物及分隔島上的交通標示遭撞毀。

警方對2人實施酒測，酒測值皆為0，權男經送中壢天晨醫院醫師目前檢查頭部、臉部多處擦挫傷，李男無受傷，不過此起事故也造成道路擁堵，肇事現場約在中午恢復交通順暢，而雙方肇事責任，待警方進一步調查後釐清。

此事故也有網友引用，時下流行的九天玄女「800英尺。500英尺。洽溪路與青埔路口」來形容車禍事件，並提醒用路人注意，底下留言也引起熱烈討論，「不知道福斯是怎麼鏟起Toyota的？」、「～少年郎～敢衝啊！生命擺二邊啊！」、「直接降落... 」、「是飛機降落的時候高度警告嗎？」。

桃園中壢青埔地區今天上午發生車禍，2車疊撞在一起車殼嚴重凹毀。記者翁唯真／翻攝
桃園中壢青埔地區今天上午發生車禍，2車疊撞在一起車殼嚴重凹毀。記者翁唯真／翻攝
桃園中壢青埔地區今天上午發生車禍，2車疊撞在一起車殼嚴重凹毀。記者翁唯真／翻攝
桃園中壢青埔地區今天上午發生車禍，2車疊撞在一起車殼嚴重凹毀。記者翁唯真／翻攝
桃園中壢青埔地區今天上午發生車禍，2車疊撞在一起，網友形容九天玄女降落。記者翁唯真／翻攝
桃園中壢青埔地區今天上午發生車禍，2車疊撞在一起，網友形容九天玄女降落。記者翁唯真／翻攝
桃園中壢青埔地區今天上午發生車禍，2車疊撞在一起，網友形容九天玄女降落。記者翁唯真／翻攝
桃園中壢青埔地區今天上午發生車禍，2車疊撞在一起，網友形容九天玄女降落。記者翁唯真／翻攝
桃園中壢青埔地區今天上午發生車禍，2車疊撞在一起車殼嚴重凹毀。記者翁唯真／翻攝
桃園中壢青埔地區今天上午發生車禍，2車疊撞在一起車殼嚴重凹毀。記者翁唯真／翻攝

車道 車禍

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