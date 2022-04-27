臉書控前妻棄家鬧上新聞 水產大亨竊電千萬被起訴

福寶貿易負責人吳男自2013年開始，破壞冰凍海產廠房的電錶箱封印鎖，將電表更改設定藉此竊取電費，直至去年3月，台電人員前往廠房才發現電表箱被破壞、設定還被更改，趕忙向警方報案，統計吳男8年來共偷走台電1303萬餘元的電費，新北地檢署今依詐欺得利罪起訴。

吳男是海產大亨，2016年曾因在臉書控訴前妻拋家棄子，一度躍上新聞版面。檢警調查，經營批發海產的吳男在新北市中和區有兩間廠房用來冰凍海產，其中一間有兩層樓，他2013年先將位於員山路段廠房設置的電錶箱封印鎖破壞並更改電表設定，讓電表計度失準，計亮少於實際使用度數，2020年又將位於中正路段的兩層樓廠房兩個電表如法炮製，藉此竊取台電電費。