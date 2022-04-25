影／七旬老翁騎車違規被撞飛骨折 網譏諷：自殺特攻隊

新北市1名78歲老翁前天騎乘機車，在新莊區環漢路違規左轉，被對向休旅車迎面撞上，老翁騰空慘摔落地右手骨折，行車記錄器影像今天被公布在臉書社團「爆料公社」，引發網友幾乎一面倒幸災樂禍嘲諷指責機車騎士。

據了解，賴姓老翁前天下午5時許騎乘機車，沿新莊區環漢路緊緊尾隨前方貨車直行，到了中環路口未依號誌指示便突然直接違規左轉。

對向1輛由41歲廖姓男子駕駛的休旅車，因為視線被老翁機車前方的貨車阻擋，在毫無警覺的情況下，根本來不及反應，直接迎面撞上機車。

老翁整個人被撞飛騰空翻轉又重摔落地，幸好身體硬朗、安全帽也牢牢戴在頭上，沒多久便自行起身坐在地上，還伸出右手摸摸右大腿痛處，對方廖姓男子馬上報案求助。

老翁隨後被救護車送往衛福部台北醫院急診，經診斷右手已骨折，暫無生命危險。警方檢測，雙方都沒有喝酒，事故由交通分隊員警採證測繪調查釐清肇責。