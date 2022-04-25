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東引男突癱軟無力疑似中風 馬祖海巡島際後送縣立醫院

聯合報 / 記者李成蔭／連江即時報導

馬祖1名沈姓民眾今上午10左右，因左側下肢突發性無力，疑似中風，在經評估後由第十海巡隊派艇協助後送，並在下午1時30分順利到達連江縣立醫院醫治。

海巡署說明，海巡署第十一巡防區指揮部所轄第十（馬祖）海巡隊今上午接獲東引衛生所通報，有1名沈姓民眾因左側下肢突發性無力，疑似中風，經評估狀況急需轉診至南竿連江縣醫院檢查治療。

海巡署指出，不過因未達直升機後送標準，因此申請派遣PP-10062巡防艇於東引中柱港執行後送，現在剛好又碰到疫情，為保護自己也保護他人，巡防艇艙門全程開啟，在落實防疫措施下接駁病患及親友，並由醫護人員陪同隨行前往南竿。

在最大安全速率及妥適照護方式執行下，沈姓民眾及家屬在下午1時30分安全抵達南竿福澳港，交由救護車轉送連江縣立醫院醫治，本次後送任務圓滿達成。

海巡署表示，對於居民生命安全醫療權益非常重視，秉持「時間即性命、速度即希望」，於第一時間獲報立即前往應處，民眾如有任何需要協助之情事，皆可撥打海巡署服務專線「118」或透過當地衛生所評估後通報，海巡署將立即派員前往處置。

海巡署出動巡防艇救援沈男。圖／海巡署提供
海巡署出動巡防艇救援沈男。圖／海巡署提供
海巡署出動巡防艇救援沈男。圖／海巡署提供
海巡署出動巡防艇救援沈男。圖／海巡署提供

海巡署 衛生所 南竿

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