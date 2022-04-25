只因一句「馬路不是你開的」遭毆打？ 學生否認說過這句話

桃園市中壢區私立啟英高中江姓學生與女同學日前在該校後門人行道一家早餐店前，突遭不明人士持鐵棒攻擊，江姓學生送醫，家人提告，網友昨天PO網爆料徵求目擊者，引起許多網友熱議，今天 多位網友推文希望早日康復，也有網友直言「好恐怖」。

網友指出，該學生生活單純，由祖父母照護，平時坐校車上下學，22日上學途中，在啟英高中後門一家早餐店前的人行道上，遭不明人士下車持鋁（鐵）棒攻擊，隨後逃逸，造成該學生送至長庚 醫院加護病房救治。許多網友留言熱議，紛紛提供意見早日抓到「兇手」。

這起學生光天化日遭不明人士攻擊PO文引起重視，警方今天下午表示，江姓學生本月22日發生遭人持鐵棒毆打攻擊送醫事件，江姓學生阿嬤隔天向警方提起傷害告訴，警方根據監視器查出26歲林姓男子涉嫌，今天將他約談到案。

林男供稱，他當天開車行經中壢區西園路，遇到江姓學生與女同學同行，因為巷道狹小，會車時示意江姓學生靠邊走，吾料江姓學生回一句「馬路又不是你家開的」，雙方發生口角，他下車到巷口攔下，拿出鐵棒作勢攻擊，他坦承並動手毆打江姓學生背部。