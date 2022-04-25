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大啖潮州燒冷冰得小心 這樣做燒荷包還惹一肚子火

聯合報 / 記者魏斌／屏東即時報導

屏東潮州燒冷冰遠近馳名，是消暑最佳選擇，不過最近大啖冰品可得小心，潮州警分局去年在附近路段執行科技執法，不到半年已舉發191件違規停車案。燒冷冰一碗55元，違停可罰600元至1200元，稍有不慎等於把10碗燒冷冰倒進水裡，沒得消暑還一肚子火。

科技執法是透過車牌辨識系統，自動判別違規停車的車籍資料，一旦停車超過3分鐘，可自動蒐證錄影拍照，車籍資料會匯入科技執法平台，經警方認證有違規事實，就送件舉發，依規定汽機車違停可罰新台幣600元至1200元。

潮州警分局表示，去年11月起在潮州建基圓環（燒冷冰圓環）、新生路三角公園路段及朝昇、延平路口3個路口執行科技執法取締，其中建基圓環（燒冷冰圓環）統計至今年4月15日已舉發191件，平均每日舉發約2件，違規態樣都是違規停車。

警方強調，科技執法設備均採全天候執法，呼籲民眾行經易肇事路口及上述路段切勿心存僥倖，冒險違規行駛及違規停車，以免遭罰。民眾若有停車需求，可考慮停在延平路上的潮州日式歷史建築文化園區，區內有70多個汽車停車位，另有停放機車約20部。

潮州燒冷冰遠近馳名，每到星期例假日人潮爆滿。圖／取自臉書潮州燒冷冰-阿倫冰店
潮州燒冷冰遠近馳名，每到星期例假日人潮爆滿。圖／取自臉書潮州燒冷冰-阿倫冰店
警方展開科技執法，停車逾3分鐘就自動蒐證錄影拍照，違規事實經認定逕行舉發。圖／潮州警分局提供
警方展開科技執法，停車逾3分鐘就自動蒐證錄影拍照，違規事實經認定逕行舉發。圖／潮州警分局提供

違停 歷史建築 冰品

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