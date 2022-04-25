大啖潮州燒冷冰得小心 這樣做燒荷包還惹一肚子火

屏東潮州燒冷冰遠近馳名，是消暑最佳選擇，不過最近大啖冰品可得小心，潮州警分局去年在附近路段執行科技執法，不到半年已舉發191件違規停車案。燒冷冰一碗55元，違停可罰600元至1200元，稍有不慎等於把10碗燒冷冰倒進水裡，沒得消暑還一肚子火。

科技執法是透過車牌辨識系統，自動判別違規停車的車籍資料，一旦停車超過3分鐘，可自動蒐證錄影拍照，車籍資料會匯入科技執法平台，經警方認證有違規事實，就送件舉發，依規定汽機車違停可罰新台幣600元至1200元。

潮州警分局表示，去年11月起在潮州建基圓環（燒冷冰圓環）、新生路三角公園路段及朝昇、延平路口3個路口執行科技執法取締，其中建基圓環（燒冷冰圓環）統計至今年4月15日已舉發191件，平均每日舉發約2件，違規態樣都是違規停車。