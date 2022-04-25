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畫面曝光！淡水公車衝撞店面騎樓 老翁站牆邊驚險閃過
新北市淡水區今天上午發生公車失控衝撞路旁店面騎樓車禍，驚悚的監視器畫面事後曝光，發現公車幾乎沒有減速直接衝撞，而當時有1名婦人步行經過、1名老翁站在牆邊候車，都剛好與公車擦身而過，沒被直接撞上，非常驚險。
透過監視器畫面可以看到，當時有1名身穿黑色衣服的婦人步行經過公車站牌，另1名70歲杜姓老翁站在鐘表行門口牆邊階梯上候車，這時1輛淡水客運紅36捷運接駁公車準備靠站，卻幾乎沒有減速不斷向右偏移，直接衝進騎樓，車頭撞上柱子才停下。
猛烈撞擊力道，造成路旁公車站牌有的斷掉、有的歪掉，公車擋風玻璃也裂成蜘蛛網狀，萬幸的是，路過的婦人恰巧完全閃過，站在牆邊的杜姓老翁稍微被掃到，跌倒造成下巴撕裂傷，送醫暫無大礙。萬一迎面撞上，2人被車頭推向牆面擠壓之下，後果不堪設想。
52歲黃姓公車司機沒有飲酒，聲稱當時精神不濟突然恍神，才導致車輛失控衝撞，詳細車禍原因仍待警方調查釐清。
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