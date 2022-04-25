疫情升溫網購被騙大增 今年「解分詐騙」財損快破2億

新冠肺炎疫情升溫，民眾減少出門，上網購物被騙機會大增。詐騙集團假冒購物網站謊稱誤設分期付款等錯誤，以解除設定騙買家操作網路銀行、ATM匯款，警方今年受理198件、財損1億9589萬元，比去年同期財損增加5576萬元，比例高達4成。

從事業務工作吳姓女子在博客來網路書店花310元買書，上周接到自稱客服人員來電，加入LINE聯繫，稱款項進出錯誤，接著自稱銀行行員來電稱金管會要求公正認定，須操作ATM、網路銀行解除錯誤設定。吳以網銀匯款11筆、ATM轉帳45筆共150萬元，再也聯繫不上對方。

柯姓男工程師上周也接到自稱博客來客服來電，稱他消費的600元訂單，被系統誤植為花5800元購買高級會員，自稱銀行、郵局客服來電要求解除設定，他依指示以網銀轉帳3筆共85萬元。

詐團掌握買家個資，稱工作人員操作或電腦系統錯誤，以解除為由要求設定網銀約定帳戶功能後轉帳，或操作ATM匯款，近期密集發生在博客來。