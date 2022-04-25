未婚警花處理車禍當臨時保母 娃兒在她懷中安穩睡著了

高雄市前鎮警分局一心路派出所女警蔡宜蒨，昨處理一起汽機車擦撞車禍，當時女駕駛不放心獨留2歲女兒在車中，將女兒交給蔡宜蒨「抱緊處理」，結果女嬰安穩在懷中睡著，讓未婚的蔡宜蒨秒變真正的「人民保母」。

警方指出，駕駛自小客車的朱姓女子（44歲）昨日下午1時許，駕車載著2歲女兒，行經前鎮區愛群國小前，和騎車的黃姓女子（25歲）發生擦撞事故，一心路派出所女警蔡宜蒨獲報後，立即趕往現場。

當時朱女見女警到場，因不放心將女兒獨留在汽車安全座椅上，立刻將女兒從車裡抱出來，請女警代為先照顧，年僅22歲的蔡宜蒨仍未婚，當下抱著2歲女嬰有點不知所措，所幸女嬰不哭不鬧，後來安穩地在她懷中睡著，讓她體驗真正當「人民保母」的感覺。

警方表示，該起車禍朱女和黃女均無酒駕，黃女手腳擦挫傷，所幸送醫無大礙；朱女事後表示，因當下擔心黃姓女騎士傷勢，又無人照顧小孩，才臨時將小孩交給女警照顧，感謝蔡宜蒨及時伸援手。