烏來民宿出租溫泉套房遭勒令停業 業者提告抗罰敗訴

新北市烏來區一名黃姓民宿業者，遭新北市政府發現是無照營業，裁處10萬元罰鍰並勒令歇業，他不服指被貪圖獎金的檢舉達人盯上，並批政府採取「釣魚式偵查」。台北高等行政法院審理後，認為新北市政府裁罰無誤，判黃男敗訴，可上訴。

判決指出，黃姓業者未領取旅館業登記證，擅自在門牌號碼新北市烏來區的房屋，違規經營日租套房的旅館業務，再於Airbnb網站以「文人居-7.5坪烏來老街溫泉套房」為名的住宿資訊，刊登1間房型、每晚房價等訊息，招攬不特定對象住宿。

之後，經民眾檢舉而由新北市政府觀光旅遊局於2020年6月22日網路蒐證，並於同年月24日派員稽查，現場雖無人應門，但查得「Bei Ling貝嶺」的市招，另依檢舉資料內所留行動電話，獲悉門號租用人為黃男，乃通知其陳述意見。

新北市政府審認黃男未取得旅館業登記證即擅自經營旅館業務，經營房間數1間，違反發展觀光條例第24條第1項，因此依法裁罰黃姓業者10萬元並勒令歇業。

黃男不服，提訴願被駁回，再提起行政訴訟，主張是被「檢舉達人」貪圖獎金而被檢舉，該檢舉民眾除有妨害住房隱私違法外，新北市政府依其誘陷行為作成本件裁罰處分也屬違法，此屬陷害教唆、釣魚式偵查，違反行政行為誠實信用原則。

另外，黃男在Airbnb網站刊登短租套房廣告，倘此行為是屬違法，我國政府應禁止該網站營業、予以裁罰，或要求於網頁加註警語，但我國未要求Airbnb網站，卻對短租套房房主課以高額罰鍰，有誘使短租套房房主誤觸法規之嫌，執法正當性尚非無疑。

新北市政府辯稱，觀光局是依檢舉民眾提供的訂房交易單據、住宿照片等資料，於2020年6月22日於網路蒐證，並於同年月24日 赴現場稽查，認定黃男有未取得旅館業登記證而經營旅館業情事，違反事實明確，認事用法並無違誤。

法官查明檢舉人是以個人身分，在訂房網站依黃男刊登的住房資訊，付費訂房入住，拍照蒐證向主管機關檢舉，檢舉人本身並沒動用公權力，而新北市府調查程序也符合法令要求。