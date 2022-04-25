攤販忘關車窗遭竊8000元 失業男遭逮坦承缺錢才行竊

高雄林姓攤販將車停在德民路加油站旁的小貨車，因忘記關上車窗並把裝有現金8000元的斜背包放於副駕駛座上，49歲王姓男子見狀趁對方不注意，用不到15秒的時間將斜背包竊走，行竊過程，全遭監視器拍下；林婦察覺遭竊報警，警方循線逮到王男，將他依竊盜罪函送偵辦。

王男在4月23日下午5時許，行經楠梓區德民路一間加油站時，看到路旁有林女在路旁擺攤，她停在一旁的小貨車因忘記關上車窗，明顯可見副駕駛座放有裝有現金的斜背包，王一時心生歹念，趁對方不注意，迅速將斜背包竊走後快步離開。

整起行竊過程不到15秒，王男本以為不會被察覺，但加油站內的監視器，恰巧錄下整起行竊經過；林女察覺遭竊後報警。警方獲報後循線找到王男，並通知到案說明，王於昨天到案並坦承犯案。