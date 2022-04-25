休旅車騎上分隔島狂冒煙 民眾傻眼：燒胎燒到該該叫

新竹縣竹北市日前發生一起離譜行車意外，一輛銀色休旅車在行經經國大橋往竹北方向時，疑似為了右轉六家五路，竟沒有注意分隔島當場整輛車衝了上去，還因此卡住無法動彈，駕駛卻執意向前想脫困，反而讓輪胎空轉冒出大量白煙，更發出刺耳尖銳的燒胎聲，讓許多路過民眾看傻了眼。

民眾Po出行車記錄器指出，23日上午11時許目擊這輛銀色休旅車當時正要下經國橋，卻突然違規右轉撞上分隔島，沒想到整輛車卡住後竟不是試著倒車脫困，反而猛踩油門加速向前，導致前輪空轉，讓目擊民眾搖頭「燒胎燒到該該叫」，更笑「阿公阿嬤都知道...稍微退後一下就過了」。

Po文一出引來大批網友留言，有人留言「沒買到越野模式」，還有網友稱「笑好久」，更有網友直呼駕駛「到底怎麼開上去的」、「燒胎燒起來」、「駕照怎麼考的」。

所幸意外中的休旅車在路過民眾的指揮下，順利倒車脫困，但疑似擋泥板、葉子板都掉在地上，車底、車身也留下大面積刮傷，駕駛卻沒有停下，反而這樣頭也不回駛離現場，讓現場路人都傻眼，有網友便留言休旅車恐怕要換很多零件。

汽修廠師傅指出，從畫面中的確可以看到休旅車「噴裝」，底盤也一定有受損，更傷的是駕駛猛踩油門加速空轉的過程，恐怕已讓輪胎定位跑掉，更可能有底盤管線破裂的危險。