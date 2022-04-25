影／男騎車癲癇病發路倒被車壓 清水警民合力助送醫
一名男子騎腳踏車在台中市清水區突然跌倒還被腳踏車壓住，動彈不得，一旁民眾發現後報案，員警到場與民眾合力移除腳踏車，男子脫困被送醫，全程不發一語，家屬告知，他患有癲癇狀況，發作時會無法言語。
台中市清水警分局清水派出所警員楊宗翰本月21日獲報有人路倒需協助，他趕到現場，發現男子遭腳踏車壓住，右手緊握握把，經詢問精神及身體狀況時，發現男子意識清楚但無法對答回應，警方與民眾先合力將男子拉出腳踏車外脫困，警方在男子口袋發現聯繫電話，通知家屬到場，同時通知救護車到場，由警消合力協助將王男送醫救治，所幸生命無大礙。
王男家屬表示，他患有癲癇狀況，發作時會無法言語，此次獨自出門買東西，没想到，卻因病發作路倒，感謝警方及時救援；清水警分局清水派出所長洪志仁表示，維護民眾安全是警方平日重點工作，呼籲如家中有需要照顧者或長者，可於其身上放置印有身分資料、家屬聯絡電話等辨識卡等，讓警方或熱心民眾可更容易協助迷失人士返家。
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