影／男騎車癲癇病發路倒被車壓 清水警民合力助送醫

一名男子騎腳踏車在台中市清水區突然跌倒還被腳踏車壓住，動彈不得，一旁民眾發現後報案，員警到場與民眾合力移除腳踏車，男子脫困被送醫，全程不發一語，家屬告知，他患有癲癇狀況，發作時會無法言語。

台中市清水警分局清水派出所警員楊宗翰本月21日獲報有人路倒需協助，他趕到現場，發現男子遭腳踏車壓住，右手緊握握把，經詢問精神及身體狀況時，發現男子意識清楚但無法對答回應，警方與民眾先合力將男子拉出腳踏車外脫困，警方在男子口袋發現聯繫電話，通知家屬到場，同時通知救護車到場，由警消合力協助將王男送醫救治，所幸生命無大礙。