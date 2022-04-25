假孫買車欠尾款20萬嬤急匯款 警察來了秒掛電話
高雄市一名陳姓老婦人日前在家中接到孫子來電，對方聲稱要買車還欠20萬尾款，陳婦心疼孫子，急奔銀行匯款，因不知如何匯款，剛好遇簽巡警方，電話也響起，陳婦告知孫子「警察在我旁邊」，結果對方怒罵「免匯了」，隨即秒掛電話。
鳳山警分局鳳崗派出所員警22日中午執行巡邏勤務，發現陳姓老婦人（69歲）在銀行內接聽電話，還一邊問對方還要多少錢，掛上電話後，向行員詢問匯款單如何填寫，警方發覺有異，趨前關心。
陳婦向警方表示，因為孫子來電說要買車，但還有尾款20萬元，因為孫子連打了好幾通電話說先向她借錢，她心疼孫子，才至銀行匯款，正在等待孫子電話告知要匯款的帳戶。
正當陳婦和警方說話當下，孫子又來電，陳婦高興地和孫子說「警察現在在這裡，有問警察要如何匯錢」，結果只聽到電話那一端的男子氣急敗壞地說「不用匯了」，隨即掛上電話。
警方當場告知陳婦，對方是詐騙集團，勸陳婦勿再匯款，保住她的積蓄。
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