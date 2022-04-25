提300萬現金台中七期買泰達幣 遇到騙徒僅追回20萬

台中市陳姓男子為謀不法利益，佯稱有泰達幣欲交易，找欠債、綽號「小江」找到吳姓買家，雙方在前年初在七期一棟商辦大樓前交易，吳交付299.5萬元給陳，但陳與同夥拿錢開溜，事後僅追回20萬元，台中地院審結，認定陳涉詐欺取財罪，判刑2年，沒收犯罪所得，另名張姓共犯判刑1年6月。

判決指出，陳姓男子（43歲）有恐嚇取財、殺人未遂前科，陳因綽號「小江」的男子欠債未清，向「小江」佯稱，有虛擬貨幣泰達幣欲出售，需「小江」幫忙找到買家，媒介成功會付1萬元酬金，可抵債務，「小江」不疑，前年2月20日，找來吳姓男子在七期鼎盛BHW商辦大樓前交易，陳與張姓友人，搭乘不知情的詹姓友人駕駛轎車，前往赴會。

吳男提了299.5萬元的現金，與陳姓男子約好以每顆泰達幣29.95元的價格，購買10萬個泰達幣，吳交付現金後，由陳、張在車內清點無訛，吳將電子錢包的位址，以手機軟體微信傳給「小江」，「小江」再傳給陳，讓陳將泰達幣傳送到吳的電子錢包內，雙方在等待交易過程，四人一起下車在超商外抽菸、聊天，但陳、張趁吳不備，跳上詹的轎車後，要求詹催緊油門離開，詐得299.5萬元的現金，之後陳將其中27萬、20分給張、詹後，將其餘贓款花用殆盡。

吳姓男子報案後，警方循線找上詹姓男子，詹辯稱不知情，並將分得的贓款20萬元，歸還給吳，警方循線查獲陳、張到案，並依詐欺取財罪送辦。

案件審理時，陳辯稱，當天是「小江」邀約償還300萬元欠款，不認識被害的吳男，也沒有要交易泰達幣，更沒有收到「小江」傳送的電子錢包位址，在超商拿到錢後，把本票還給「小江」之後即離開。