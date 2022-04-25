網路求職陷阱多 北市刑大分析詐騙案這項最多

台北市警局刑警大隊統計分析今年1到3月詐騙案件，其中以假投資最多，一般購物詐欺次之，呼籲民眾小心詐團陷阱，避免上當外，還成為詐團車手，提醒民眾切勿因小失大，因而觸法。

市刑大指出，本土疫情升溫下，詐騙集團利用民眾想增加收入，上網求職心態，在網路社群張貼「在家兼職、輕鬆賺錢」徵才文，並附上自製假代工影片，騙取民眾信任，等到民眾信以為真聯繫假雇主後，再被要求提供金融帳戶、提款卡，甚至協助匯款，因一時疏忽成為詐團車手。

市刑大分析，疫情升溫期間，除求職詐騙外，今年1到3月，詐欺案件犯罪手法以假投資詐欺占總案件的19.42%發生最多，一般購物詐欺占14.41％次之，接下來是解除分期付款詐騙占10.57 。

為有效打擊詐欺犯罪，本局縝密規畫打詐科技偵查與防制作為，運用大數據分析本市詐欺車手提款3熱(熱區、熱點、熱時)加強偵防及查緝，迄至111年3月份，業已查獲車手234人。

此外，刑警大隊與轄內金融機構、超商共同協力下，截至3月份，市警局已攔阻詐騙197件，攔阻金額達1億3253萬餘元，全力守護民眾財產安全，不遺餘力。

台北市政府警察局為強化本市打詐量能，結合民間力量以有效查緝詐欺車手也為重點工作項目之一，凡民眾察覺可疑車手、收簿手，立即提供警方線索因而偵破案件者，每案頒發獎勵金1萬元。