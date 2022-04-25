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影／淡水公車司機恍神衝撞店面 候車老翁遭殃及送醫

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

淡水客運1輛紅36捷運接駁公車今天早上9時許行經新北市淡水區中正路，準備停靠華南銀行站時，司機突然恍神導致整輛公車衝進路旁店家的騎樓，造成1名等公車的70歲老翁受傷送醫，暫無大礙。

紅36是往返淡水新春街與捷運淡水站的市區接駁公車，今天早上52歲黃姓司機駕車從新春街總站出發，在捷運淡水站前1個站牌準備停靠華南銀行時，自稱精神不濟突然恍神，導致車輛失控撞進路旁店面騎樓，公車擋風玻璃應聲碎裂。

最倒楣是1名70歲杜姓老翁，當時在站牌等公車，無端遭到波及，幸好並未迎面撞上，只是擦撞跌倒造成四肢輕微擦傷、下巴撕裂傷，意識清醒由救護車送往淡水馬偕醫院急診，雖然暫無大礙，但老翁年紀大，傷勢還須觀察。

公車上當時有少數乘客，飽受驚嚇幸未受傷，由司機引導迅速下車離去，被衝撞的店面是空屋正在招租，隔壁寶島鐘錶店也尚未開門營業。

警方獲報到場處理，黃姓公車司機並未飲酒，詳細車禍原因仍待調查釐清，客運公司稍後將事故車輛移走，現場已於上午9時45分排除，交通恢復順暢。

公車擋風玻璃碎裂，擦撞到1名70歲候車老翁。記者林昭彰／翻攝
公車擋風玻璃碎裂，擦撞到1名70歲候車老翁。記者林昭彰／翻攝
黃姓司機自稱一時恍神，導致公車靠站時衝進路旁店面騎樓。記者林昭彰／翻攝
黃姓司機自稱一時恍神，導致公車靠站時衝進路旁店面騎樓。記者林昭彰／翻攝
淡水客運1輛公車靠站時衝進路旁店面騎樓。記者林昭彰／翻攝
淡水客運1輛公車靠站時衝進路旁店面騎樓。記者林昭彰／翻攝
客運公司事後將事故車輛移走。記者林昭彰／翻攝
客運公司事後將事故車輛移走。記者林昭彰／翻攝

淡水

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