真的降肉了...大豬從貨車摔落翻滾斷腿 網驚：九天玄女指定司機？

一隻大豬從貨車上驚險摔落。圖擷自 爆廢公社

真的「降肉」了！一名網友在網上PO出影片，畫面中一輛運豬車疑似柵欄未確實緊閉，一隻大豬摔下車翻滾好幾圈，後方車輛駕駛在一陣尖叫聲中驚險閃避，所幸未造成意外。

「800英尺～500英尺～100英尺，降肉！降肉！九天玄女在召喚」，近日網紅阿翰最新作品「九天玄女降落」影片在網路上爆紅，這名網友也搭上時事梗，在臉書社團「爆廢公社」發文分享行車記錄器影片，「以為新聞才會遇到，直接『降肉』在我們車前嚇死人了」，影片拍攝地點疑似在台76快速道路，駕駛與車內乘客看見行駛在前方的運豬車，興奮地大喊「你看前面，豬耶！」、「它那個洞沒有關起來耶，牠會不會掉下來？」未料下一秒，一隻大豬就從柵欄洞口掉下來，在路面翻滾數圈，畫面相當驚險，幸好後方車輛順利閃過。

一隻大豬從貨車上驚險摔落。圖擷自 爆廢公社

網友們看完這段驚險影片也驚呼，「真的是降肉...但是感覺好痛，好可憐的豬豬」、「應該有骨頭裂開，看牠在地上滾動，感覺腿會斷...我心痛好多下，超心疼！」、「可憐的豬豬，聽說腿摔斷了」、「牠也是生命，這樣摔也會骨折，只能癱坐在路邊」；也有人歪樓回應，「好可憐，柏油路超燙的，會變成打拋豬」、「又亂跑！真的降肉了」、「豬：我當時真是害怕極了」，還有人搭配九天玄女時事梗，笑稱「這是九天玄女指定配送司機」。

事後，有駕駛附上道路安全工作人員將摔下車的豬隻安置於路旁，但未知該輛運豬車司機是否知情運送途中遺失一隻大豬。