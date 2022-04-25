男IG開話題傳全裸照 誘少女廁所拍手指自慰片被告
蔡姓男子在Instagram認識一名國中少女，涉嫌傳全裸照片給少女「沒看過女生自慰」引誘自拍，身心發展尚未健全的少女，竟傻傻的在學校廁所內，自拍手指自慰影片及照片，傳送給蔡男。全案因媽媽發現報案提告，士林地檢署偵結，依照引誘使少年製造猥褻行為電子訊號罪嫌起訴。
起訴指出，蔡男使用通訊軟體Instagram認識就學中的少女，明知少女尚未滿18歲，去年11月間和少女聊天時開話題「沒看過女生自慰」涉嫌先傳自己的全裸照片，引誘少女自拍自慰猥褻影片、照片，少女便在學校的廁所內，用手機自拍她用手指自慰、裸露下體的影片及3張照片，並用Instagram傳送給蔡男。
猥褻數位畫面被發現後，少女媽媽帶著女兒提告。蔡男到案坦承，少女傳送隱私部位影片、照片供他觀覽。檢察官依照雙方供詞、對話紀錄截圖、蔡男手機內的照片資料等，認定蔡男涉犯兒童及少年性剝削防制條例「引誘使少年製造猥褻行為電子訊號罪」依法起訴。
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