9旬老菸槍被家人下禁令 翹家買菸卻忘出門原因警送回

桃園市一名高齡95歲的老先生被家人下禁菸令，昨天卻溜出門要買菸來抽，但他體力衰退、記性也不好，半小時後就忘記為何出門，警方報很快找到人，將老翁送回家。

龜山區昨也有一失智老翁外出散步，中暑後蹲坐路邊，警方耐心問出姓名後，順利聯繫到家屬接回。

桃園警分局指出。青溪派出所昨天11時接獲民眾張先生報案，稱高齡95歲的父親疑因家人禁菸，竟趁大家不注意的時候溜出去買香菸，因他行動不便，且記憶力逐漸退化，擔心他發生意外，立即向警方報案請求協尋。

員警受理後立即依老翁穿著、外貌等特徵通報巡邏網加強協尋，並調閱過濾住家周邊監視畫面，在他最後出現的地點擴大搜尋，約半小時找到坐在咖啡廳休息區的張老先生，已忘記自己為何出門，也不曉得住哪裡；員警將他帶返所內休息，並通知家屬領回照顧。

龜山分局大埔派出所昨天13時獲報，一名老翁坐在文德二路騎樓需協助，到場後發現是70歲劉姓老翁外出購物卻中暑；員警雖慢慢問出姓名、出生日期，但查詢發現他設籍在戶政事務所，只好先將他帶返所休息。

員警返所後再交叉比對戶役政及車籍資料等系統，最後聯繫上劉翁弟弟趕到派出所；弟弟表示，哥哥與自己同住，因罹患輕微失智症狀，平日都會要求他在住家散步，想不到今在外突然發作失。

員警提醒家屬要去醫院檢查，並可在老翁口袋中放入小紙條、衣服繡上聯絡電話或配戴預防走失手鍊，亦或GPS定位器，以利警方迅速確認走失者身分以聯繫家屬，兄弟兩人感謝員警幫助後返家休息。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康