7旬獨居男中風臥床求援 勇警探路破窗搶救

屏東縣新園鄉一名吳姓男子（71歲）日前突然身體不適，報案求救，東港警分局興龍派出所長黃奕鳴獲報趕往老翁住所，因其子女都在外工作，一人獨居，且住所在偏僻巷弄內，警方花10餘分鐘才找到其住所，不過吳男當時已癱臥在床，員警一再呼喊都無回應，最後只好破窗人，急將吳男送醫搶救才救回一命。

這起獨居意外發生於21日，警方表示，吳姓老翁獨居在新園鄉中正路附近，有中風病史，不良於行，疑因宿疾發作，身體不適，報案求援。員警透露，吳男風險意識算高，癱軟臥床前先找到電話報案。但因全家門窗緊閉，員警到場後一再扣門呼喊都無回應，只好破窗救人，找到老翁時，他癱臥在床，僅餘微弱呼救聲。