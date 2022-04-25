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白河警宣傳交通安全 老店迷你冬瓜茶磚文宣受歡迎

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導

台南白河警分局交通組為了在後壁區舉辦的藝文活動擺攤宣導，找到轄區與東山區知名老店「永良老頭家」以「半賣半送」方式提供生產的「迷你冬瓜茶磚」作為宣導品，果然吸引許多民眾到警方的攤位聽員警宣導交通安全，達到宣傳效果。

警方舉辦交通安全宣導活動如果照本宣科經常門可羅雀，往往需要宣導品讓民眾吸引停留，有些分局經費拮据買不了很多宣導品貨較高單價產品，常讓承辦人員傷透腦筋，這次推陳出新的迷你冬瓜茶磚與長者安全禮讓行人摺頁結合，頗獲好評。

交通組巡官薛宇庭說，昨天參加後壁區公所的「藝文春風走透透-藝鼓作祭」時，就有許多民眾說，「好可愛好特別」、「可不可以多拿幾個？」「這個可以直接吃嗎？」「警察局有賣嗎？」愛不釋手，對警方的用心也說讚。

永良老闆也表示從沒想過小小冬瓜磚也能變成白河、東山、後壁等地交安宣導品，為民眾生活加入一點甜，也希望效達到宣導目的。

白河分局今年已到各級機關學校、活動中心、社區鄰里、軍營等地宣導交通安全33場，另配合區公所各項親子活動設攤，希望從小扎根建立民眾遵守交通規則觀念。

白河分局找到老店特產當交通安全宣導品，迷你冬瓜茶磚受歡迎。圖／薛宇庭提供
白河分局找到老店特產當交通安全宣導品，迷你冬瓜茶磚受歡迎。圖／薛宇庭提供
白河分局找到老店特產當交通安全宣導品，迷你冬瓜茶磚受歡迎。圖／薛宇庭提供
白河分局找到老店特產當交通安全宣導品，迷你冬瓜茶磚受歡迎。圖／薛宇庭提供
白河分局找到老店特產當交通安全宣導品，迷你冬瓜茶磚受歡迎。圖／薛宇庭提供
白河分局找到老店特產當交通安全宣導品，迷你冬瓜茶磚受歡迎。圖／薛宇庭提供
白河分局找到老店特產當交通安全宣導品，迷你冬瓜茶磚受歡迎。圖／薛宇庭提供
白河分局找到老店特產當交通安全宣導品，迷你冬瓜茶磚受歡迎。圖／薛宇庭提供
白河分局找到老店特產當交通安全宣導品，迷你冬瓜茶磚受歡迎。圖／薛宇庭提供
白河分局找到老店特產當交通安全宣導品，迷你冬瓜茶磚受歡迎。圖／薛宇庭提供
白河分局找到老店特產當交通安全宣導品，迷你冬瓜茶磚受歡迎。圖／薛宇庭提供
白河分局找到老店特產當交通安全宣導品，迷你冬瓜茶磚受歡迎。圖／薛宇庭提供
白河分局找到老店特產當交通安全宣導品，迷你冬瓜茶磚受歡迎。圖／薛宇庭提供
白河分局找到老店特產當交通安全宣導品，迷你冬瓜茶磚受歡迎。圖／薛宇庭提供
白河分局找到老店特產當交通安全宣導品，迷你冬瓜茶磚受歡迎。圖／薛宇庭提供
白河分局找到老店特產當交通安全宣導品，迷你冬瓜茶磚受歡迎。圖／薛宇庭提供

白河 警察

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