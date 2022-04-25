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影／台中女疑恍神撞前車 孕婦腹疼送醫幸母子均安

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市張姓女子在今天凌晨2時許，開車行經南屯區文心南路時，疑恍神未注意車前狀況，直接撞上前方在等紅燈的轎車，而車內的駕駛人是懷胎的呂姓女子，幸好經救護車送醫後，呂女母子均安，沒有生命危險，經查，雙方都無酒精濃度，初判是未注意車前狀況釀禍，詳細的肇事原因，仍待後續調查釐清。

經查，張姓女子（50歲）在今天凌晨2時許，開車從文心南三路沿文心南路往南屯路方向行駛，行經永春東路口時，疑因下班精神不濟，未注意到前方有呂姓孕婦（23歲）駕駛的轎車正在停等紅燈，張女的車頭直接撞上呂女的車尾，造成兩車受損。

救護車獲報到場，張女胸口挫傷，而呂女的腹部疼痛，經送醫後二人都無生命危險，經查雙方都無喝酒，現場路口監視器因未拍攝到事故地點，後續將調閱監視器釐清，詳細的肇事原因，由交大事故組調查。

台中市張姓女子今天凌晨開車行經南屯區時，撞上前方停等紅燈的轎車，釀二人受傷。圖／讀者提供
台中市張姓女子今天凌晨開車行經南屯區時，撞上前方停等紅燈的轎車，釀二人受傷。圖／讀者提供
台中市張姓女子今天凌晨開車行經南屯區時，撞上前方停等紅燈的轎車，釀二人受傷。圖／讀者提供
台中市張姓女子今天凌晨開車行經南屯區時，撞上前方停等紅燈的轎車，釀二人受傷。圖／讀者提供

孕婦 車禍

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