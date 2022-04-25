聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄公寓2樓竄濃煙 3人受困5樓被救出
高雄市三民區皓東路一棟大樓今天上午8時許傳出火警，消防局據報出動12車26人前往馳援，抵達現場發現有黑煙從2樓竄出，加上有民眾來電受困於5樓，消防員增援人車，從5樓救出3人，幸未受傷，火勢於20分鐘後順利撲滅，警消將調查起火原因。
高市消防局指出，位於三民區皓東路上的一棟公寓今天上午8時許傳出火警，消防局獲報後立即出動12車26人前往搶救；消防員抵達時已見火煙從2樓冒出，現場指揮官立即指示布線搶救並請求支援，指揮中心立即加派人車支援，共計出動25車59人。
搶救過程中指揮中心接獲民眾來電表示受困於5樓，派遣員立即線上指導關門原地待救，消防員發現起火點在2樓廚房，射水線灌救，火勢於20分鐘內撲滅，並從5樓救出3名受困民眾，所幸人均平安未受傷，詳細起火原因由警消調查中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言