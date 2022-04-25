高雄公寓2樓竄濃煙 3人受困5樓被救出

高雄市三民區皓東路一棟大樓今天上午8時許傳出火警，消防局據報出動12車26人前往馳援，抵達現場發現有黑煙從2樓竄出，加上有民眾來電受困於5樓，消防員增援人車，從5樓救出3人，幸未受傷，火勢於20分鐘後順利撲滅，警消將調查起火原因。

高市消防局指出，位於三民區皓東路上的一棟公寓今天上午8時許傳出火警，消防局獲報後立即出動12車26人前往搶救；消防員抵達時已見火煙從2樓冒出，現場指揮官立即指示布線搶救並請求支援，指揮中心立即加派人車支援，共計出動25車59人。

搶救過程中指揮中心接獲民眾來電表示受困於5樓，派遣員立即線上指導關門原地待救，消防員發現起火點在2樓廚房，射水線灌救，火勢於20分鐘內撲滅，並從5樓救出3名受困民眾，所幸人均平安未受傷，詳細起火原因由警消調查中。