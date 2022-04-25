台南黃金海岸海景迷人 男女掉落消波塊中掛彩

台南市南區黃金海岸因為有一大片沙灘，加上一望無際的壯闊海景，吸引許多情侶在黃昏時到此談情說愛，不過昨天深夜11點多，一對男女因天色昏暗，不小心掉落消波塊中，雙雙掛彩送醫。

台南市消防局救災救護中心，昨天深夜約11點44分接獲民眾報案，有人掉落消波塊，34歲男子右小腿疼痛，39歲女子右小腿撕裂傷，2人都送台南市立醫院治療後沒有大礙。

消防人員說，這對男女可能是在沙灘上追逐時，因天色昏暗，雙雙跌落消波塊，兩人都是腿部挫傷送醫。