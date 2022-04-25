快訊

每天30分鐘強化心肺！專家教居家能做的有氧運動增強免疫力

衝醫院恐更危險 急診醫學會給「4類人篩檢指引」看圖就懂

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南黃金海岸海景迷人 男女掉落消波塊中掛彩

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市南區黃金海岸因為有一大片沙灘，加上一望無際的壯闊海景，吸引許多情侶在黃昏時到此談情說愛，不過昨天深夜11點多，一對男女因天色昏暗，不小心掉落消波塊中，雙雙掛彩送醫。

台南市消防局救災救護中心，昨天深夜約11點44分接獲民眾報案，有人掉落消波塊，34歲男子右小腿疼痛，39歲女子右小腿撕裂傷，2人都送台南市立醫院治療後沒有大礙。

消防人員說，這對男女可能是在沙灘上追逐時，因天色昏暗，雙雙跌落消波塊，兩人都是腿部挫傷送醫。

附近南區民眾說，不少情侶黃昏時會到黃金海岸吹海風，看著一望無際的壯闊海景，心情也隨放鬆，但是晚間沙灘上照明不足，海岸邊又有消波塊，到這裡欣賞風景還是得多加小心。

台南市南區黃金海岸，昨天深夜發生一對男女掉落消波塊受傷送醫。記者黃宣翰／翻攝
台南市南區黃金海岸，昨天深夜發生一對男女掉落消波塊受傷送醫。記者黃宣翰／翻攝

沙灘 情侶

延伸閱讀

路易王子4歲了 生日照海邊奔跑、燦笑 凱特親自拍攝

澎湖春季大淨灘 美麗海灣再現

影／挺過八八風災消防車退役 找亞洲車神花百萬改新車

台南黃金海岸晚間救溺 疑為女大生當場沒有呼吸心跳

相關新聞

高雄公寓2樓竄濃煙 3人受困5樓被救出

高雄市三民區皓東路一棟大樓今天上午8時許傳出火警，消防局據報出動12車26人前往馳援，抵達現場發現有黑煙從2樓竄出，加上有民眾來電受困於5樓，消防員增援人車，從5樓救出3人，幸未受傷，火勢於20分鐘後順利撲滅，警消將調查起火原因。

陪吃陪散步 她討2萬他拔腿狂奔

廿歲馬姓女子以二萬元代價陪男網友吃飯，吃完飯後男生耍賴，趁散步時拔腿逃跑；馬女一怒之下報案稱遭當街搶奪廿萬元，員警大驚，...

影／台中女疑恍神撞前車 孕婦腹疼送醫幸母子均安

台中市張姓女子在今天凌晨2時許，開車行經南屯區文心南路時，疑恍神未注意車前狀況，直接撞上前方在等紅燈的轎車，而車內的駕駛...

高雄永安民宅凌晨神明廳起火 4人一度受困由消防救出

高雄市永安區今天凌晨，位於保安路一棟2層樓住宅傳火警，消防獲報後，立即出動16車32人前往搶救；當時屋內共6人，2人自行...

台南黃金海岸海景迷人 男女掉落消波塊中掛彩

台南市南區黃金海岸因為有一大片沙灘，加上一望無際的壯闊海景，吸引許多情侶在黃昏時到此談情說愛，不過昨天深夜11點多，一對...

獨木舟漂走了 父女困礁岩

黃姓男子昨天上午帶六歲女兒到深澳海域划獨木舟，在酋長岩附近登上一處礁岩後，因獨木舟沒綁好漂走，父女受困。海巡署深澳安檢所...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。