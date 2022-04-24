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慟！屏東北大武驚傳墜谷意外 夫妻同攀竟成訣別
屏東北大武山今午驚傳墜谷意外，一名63歲林姓男子與妻偕友人同攀，原訂檜谷山莊一日遊行程已達回程，未料林男卻在1.7公里處疑因山路濕滑摔倒，最後摔落深逾30公尺山谷。屏東消防局獲報，派特搜大隊及來義等多個分隊人員馳援，但尋獲林男時已無生命跡象，一場夫妻同攀竟成訣別，令同行友人哀慟崩潰。
屏東消防局指出，林男墜谷時頭部重創，尋獲時已明顯死亡。據了解，其妻及同行友人都無法接受濕滑摔倒竟演成墜谷身亡意外，情緒崩潰，目前警消人員以人力接駁運送遺體，並護送同行成員下山。
北大武山屋管理員吳德發晚上在臉書北大武山資訊站發文哀悼死者，他指出，「夫妻倆檜谷山莊一日遊，午後吃飽飯回程，走到1.7K時， 走在前面的先生踩到濕滑的石頭，先滑倒滾落約30米的之字坡未停，再從1.65k邊坡處滑落約60米，當場ohca」。
事發時，林妻在崖邊呼叫無人回應。舊登山口工作人員火速前往，在30幾分鐘內立刻趕到現場，1.5公里處取繩下切30公尺， 目測離傷者還有30公尺，但呼喊也沒有動靜。
吳德發強調，北大武山是一座很容易滑倒又不允許滑倒的山，0.2公里以上到三角點，處處危崖峭壁，卻都被樹木、草叢給掩蔽，減少裸露感，危險卻存在，容易讓人鬆懈了心防，加上半年以上時間步道濕滑，在下坡時對所有山友都是一個嚴峻考驗，籲請山友上山有絕對的危險，要有絕對的注意。
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