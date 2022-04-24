中壢飆車？紅牌重機車禍騎士重傷 網批把路當賽道

「不要把（中壢區）環中東路當作比賽道路」!紅牌大型重型機車27歲鍾姓騎士昨天深夜行經桃園市中壢區環中東路101巷口，與左轉的休旅車撞擊車禍，鍾男倒在路中，傷勢嚴重，目擊者形容「趴在地上一動也不動」，警方今天下午表示，鍾男全身多處骨折，送醫急救幸無生命危險，警方調查肇事原因。

這起紅牌大型重機與休旅車車禍發生，撞擊聲響太大，引起民眾出來觀看，網友在臉書群組PO文表示，不要把環中東路當作比賽道路，以為排氣管大聲就是無敵星星，「下場就是這樣」!引起許多網友熱議，網友大都批評大型重機飆速，有的網友說，寧靜夜晚突然刺耳大噪音，讓人睡到一半驚醒嚇死。也有網友批評任由環中東路飆速，「警察幹什麼吃的」。也有民眾質疑警察不作為，飆車擾人清夢。

警方表示，鍾姓騎士騎乘紅牌1100cc排氣量大型重機，行經環中東路101巷口，黃姓男子（35歲）駕駛休旅車左轉該巷口，鍾姓大型重機騎士煞車不及，直接撞上黃男休旅車右後側，撞擊力太大，大型重機車頭全毀，鍾姓騎士倒在路中奄奄一息。