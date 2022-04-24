快訊

小黃卡犯嫌抓到了 28歲無業男偽造拍賣

蘇貞昌拍板 居家隔離縮短為「3+4」天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中壢飆車？紅牌重機車禍騎士重傷 網批把路當賽道

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

「不要把（中壢區）環中東路當作比賽道路」!紅牌大型重型機車27歲鍾姓騎士昨天深夜行經桃園市中壢區環中東路101巷口，與左轉的休旅車撞擊車禍，鍾男倒在路中，傷勢嚴重，目擊者形容「趴在地上一動也不動」，警方今天下午表示，鍾男全身多處骨折，送醫急救幸無生命危險，警方調查肇事原因。

這起紅牌大型重機與休旅車車禍發生，撞擊聲響太大，引起民眾出來觀看，網友在臉書群組PO文表示，不要把環中東路當作比賽道路，以為排氣管大聲就是無敵星星，「下場就是這樣」!引起許多網友熱議，網友大都批評大型重機飆速，有的網友說，寧靜夜晚突然刺耳大噪音，讓人睡到一半驚醒嚇死。也有網友批評任由環中東路飆速，「警察幹什麼吃的」。也有民眾質疑警察不作為，飆車擾人清夢。

警方表示，鍾姓騎士騎乘紅牌1100cc排氣量大型重機，行經環中東路101巷口，黃姓男子（35歲）駕駛休旅車左轉該巷口，鍾姓大型重機騎士煞車不及，直接撞上黃男休旅車右後側，撞擊力太大，大型重機車頭全毀，鍾姓騎士倒在路中奄奄一息。

警方及119趕到，將鍾男送醫急救，鍾男全身多處骨折傷勢嚴重，經急救幸無生命危險，鍾男抽血檢測值換算為0.06毫克，黃男酒測值0，警方表示，黃男駕駛休旅車轉彎車未讓直行車先行、鍾男大型重機未注意車前狀況，車禍肇事責任將進一步調查釐清。

中壢區環中東路大型重型機車休旅車車禍。圖／取自臉書
中壢區環中東路大型重型機車休旅車車禍。圖／取自臉書
中壢區環中東路大型重型機車休旅車車禍。圖／警方提供
中壢區環中東路大型重型機車休旅車車禍。圖／警方提供
中壢區環中東路大型重型機車與休旅車車禍，紅色重機倒在一旁。圖／警方提供
中壢區環中東路大型重型機車與休旅車車禍，紅色重機倒在一旁。圖／警方提供
中壢區環中東路大型重型機車休旅車車禍。圖／警方提供
中壢區環中東路大型重型機車休旅車車禍。圖／警方提供
中壢區環中東路大型重型機車休旅車車禍。圖／警方提供
中壢區環中東路大型重型機車休旅車車禍。圖／警方提供

重機 車禍

延伸閱讀

新竹縣戀戀桐花馬拉松開跑 吸引超過4千人共襄盛舉

重機停放台61線路肩 工程師騎士倒地送醫不治

7旬男凌晨騎單車去賣芭樂 未裝燈被休旅車撞飛送醫亡

羅智強昨850公尺搭公車到火車站 綠營譏中壢人會用走的

相關新聞

蝦皮驚見「3劑小黃卡」強調真假難辨 警：已展開追查

本土疫情瘋狂延燒，卻有民眾在網上販售「偽造小黃卡」牟利。有賣家在蝦皮購物平台上，兜售姓名、身分證皆空白，且「打滿三劑」的...

影／醉酒女搭小黃國道上又揮又踹 運將不滿警只受理性騷擾

一名計程車司機日前從屏東市載乘客王姓女子要到高鐵左營站，行經國道三號、十號時，王女卻疑似突然發酒瘋不斷起身揮手踢腿，害司...

中壢飆車？紅牌重機車禍騎士重傷 網批把路當賽道

「不要把（中壢區）環中東路當作比賽道路」!紅牌大型重型機車27歲鍾姓騎士昨天深夜行經桃園市中壢區環中東路101巷口，與左...

父親帶6歲女兒出海...獨木舟沒綁好竟漂走 兩人受困礁岩

海巡署北部分署第2岸巡隊，今天上午11時在酋長岩海域，發現黃姓男子與6歲女兒受困岩石，男子表示，帶女兒到新北市瑞芳區深澳...

北市信義快2車追撞 5人傷送醫無礙肇因待查

台北市信義快速道路往文山隧道方向路段今天下午發生兩車追撞事故，44歲駕駛張男不慎撞到同向69歲王男車輛，警消獲報後將受傷...

Uber司機窄巷會車疑被誤會逼車 騎士失控辱罵髒話挨告

劉姓Uber司機4月22日行經台北市北投區大屯路，因巷子狹小加上路邊有拄著助行器的老婦人，自認有偏中間一點行駛，不料反被...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。