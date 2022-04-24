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父親帶6歲女兒出海...獨木舟沒綁好竟漂走 兩人受困礁岩

聯合報 / 記者邱瑞杰／新北即時報導

海巡署北部分署第2岸巡隊，今天上午11時在酋長岩海域，發現黃姓男子與6歲女兒受困岩石，男子表示，帶女兒到新北市瑞芳區深澳海域划獨木舟，但兩人登上礁岩後，因獨木舟沒綁好漂走受困。海巡人員發現後，立即出動巡防艇和救生艇救援，順利將父女2人載回深澳漁港，順利脫險。

海巡署北部分署第2岸巡隊今天表示，深澳安檢所人員上午11點多執行守望勤務時，發現酋長岩附近海域礁石上，疑有2人受困。

海巡署第2（北基）巡防區指揮部獲報後，派遣深澳安檢所救生艇及基隆海巡隊巡防艇前往救援。岸巡人員乘坐救生艇抵達2人受困礁岩後，檢視兩人並未受傷，再以救生艇戴回深澳漁港。

據了解，黃姓男子帶6歲女兒到深澳海域划獨木舟，登上礁岩後，沒有把獨木舟綁好，結果鬆脫並漂離礁岩，導致受困，還好海巡人員及時救援。

第2岸巡隊表示，民眾若在岸際、港區發現危難情事，可撥打「118」專線求助，海巡署會立即派員前往協助處理。

黃男帶6歲女兒到深澳酋長岩海域划獨木舟，因獨木舟漂走受困礁岩，海巡人員出動救生艇前往救援。記者邱瑞杰／翻攝
黃男帶6歲女兒到深澳酋長岩海域划獨木舟，因獨木舟漂走受困礁岩，海巡人員出動救生艇前往救援。記者邱瑞杰／翻攝
黃男帶6歲女兒到深澳酋長岩海域划獨木舟，因獨木舟漂走受困礁岩，海巡人員出動救生艇前往救援。記者邱瑞杰／翻攝
黃男帶6歲女兒到深澳酋長岩海域划獨木舟，因獨木舟漂走受困礁岩，海巡人員出動救生艇前往救援。記者邱瑞杰／翻攝
黃男帶6歲女兒到深澳酋長岩海域划獨木舟，因獨木舟漂走受困礁岩，海巡人員出動救生艇前往救援。記者邱瑞杰／翻攝
黃男帶6歲女兒到深澳酋長岩海域划獨木舟，因獨木舟漂走受困礁岩，海巡人員出動救生艇前往救援。記者邱瑞杰／翻攝
黃男帶6歲女兒到深澳酋長岩海域划獨木舟，因獨木舟漂走受困礁岩，海巡人員出動救生艇前往救援。記者邱瑞杰／翻攝
黃男帶6歲女兒到深澳酋長岩海域划獨木舟，因獨木舟漂走受困礁岩，海巡人員出動救生艇前往救援。記者邱瑞杰／翻攝

海巡署 獨木舟

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