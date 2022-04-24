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Uber司機窄巷會車疑被誤會逼車 騎士失控辱罵髒話挨告
劉姓Uber司機4月22日行經台北市北投區大屯路，因巷子狹小加上路邊有拄著助行器的老婦人，自認有偏中間一點行駛，不料反被陳姓機車騎士認為惡意逼車，騎士騎回頭長鳴喇叭，涉嫌激動的辱罵司機髒話，司機氣不過報案提告。警方今中午通知陳姓騎士到案說明，將依公然侮辱罪嫌函送法辦。
劉姓司機拿出行車記錄器指出，當時在巷子轉彎，路邊有多名行人，其中還有老人家拄著助行器，不料遭騎士騎回頭，緊靠車窗辱罵。行車記錄器拍下的聲音顯示，騎士質疑「這邊這麼寬，你有病是不是？」司機回覆「我有讓你喔」騎士激動的說「你什麼時候讓我，來來來，你有行車記錄器你調出來...」
騎士氣焰高張說「我已經閃到旁邊，你xx一直過來，有病是不是？你什麼時候讓我」隨後涉嫌激動辱罵五字經、三字經等髒話「你旁邊沒車，越了三分之二了，你真的有病了...」
發生行車糾紛的巷子位在北投大屯路，巷子轉彎處路幅不寬，一輛汽車、一輛機車可會車通行。司機認為，當時路上還有老人家拄著助行器，他的確有偏中間一點行駛，但會車時已經向右修正，騎士不分青紅皂白罵人、拍車，被踩到底線憤而提告。
警方調閱監視器找到56歲陳姓騎士，今天中午通知他到案說明，陳男認為司機駕駛車輛太靠近他，被嚇到才會失控罵人。全案因劉姓司機疑似要閃行人，與對向機車會車時，疑占用到對向動線，騎先以長鳴機車喇叭示意後，涉嫌辱罵Uber司機三字經，全案將依公然侮辱罪嫌函送法辦。警方呼籲，民眾欲行車糾紛，應保持理性，通知警方到場處理，避免不必要傷害。
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