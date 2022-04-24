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影／老婦逆向推車遭撞飛 8旬翁「左右搖擺」神平衡卻肇逃
新北市新店區今天發生嚇人的擦撞車禍。一名7旬老翁今天早上騎車時，沒注意到前方有一名老婦人推車逆向行走，直直撞上，老婦人不堪撞擊，噴飛倒地，然而老翁事後竟肇事逃逸。老翁事發後5小時到案說明，稱「看對方沒什麼傷就離開」，警詢後被依公共危險罪嫌送辦。
警方調查，陸姓老翁（75歲）今天早上10點44分騎車行經新店區寶中路，與一名張姓老婦（61歲）發生車禍，陸翁疑未注意前方路況，擦撞張婦推車。
張婦被撞，推車「連人帶車」翻滾倒地，陸翁雖然重心不穩，機車左右搖擺，但最後仍平衡停下。陸翁下車查看，見對方沒大礙，還能動，丟下一句「啊沒關係啦」，騎車悠然離去。
目睹民眾嚇到，協助老婦送醫並報警，警方獲報依車牌通知車主到案說明。今天下午4點半，陸翁警詢時稱「看對方跟自己都沒什麼傷就走了」，由於有肇逃情事，詢後被依公共危險罪嫌函送法辦。
新店警方說，除了依法送辦，另依道交條例第62條4項「前項駕駛人肇事致人受傷而逃逸者，吊銷其駕駛執照」，違規情事對陸翁開單告發。
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