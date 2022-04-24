影／亂噴滅火器搞到鄰居家全是乾粉 收租男強制送醫
台北市劉姓男子長期情緒不穩，曾出言威脅對鄰居不利，前天又持滅火器從鄰居住家窗戶朝內噴灑，造成鄰居家中全是乾粉；警方查獲他發現情緒激動，強制送醫，依毀損、恐嚇罪嫌函送。
據了解，48歲劉男無業，靠收房租為生，獨居北市南港區研究院路某公寓。警方調查，前天下午2點多，他跑到自家公寓1樓，持滅火器朝鄰居住家內噴灑後離開，其餘鄰居見狀報案。
被害人接獲通知返回，發現住家全是滅火器乾粉，氣得提告，稱曾被劉言詞恐嚇。警方在附近查獲劉，他渾身酒味、情緒激動，說不出為何噴滅火器，被強制送醫。
警方查出，劉長期騷擾鄰居，曾被強制送醫或逮捕移動仍多次再犯，今年2月在住家附近徒步行走未戴口罩，員警巡經勸導遭毆打，逮捕他依妨害公務罪嫌移送。警方已在劉住的公寓設巡邏箱，並依社會安全網機制通報衛生、社政單位防處。
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