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影／說好陪吃飯代價2萬卻耍賴 她10倍誣告男網友搶奪

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

太瞎了！新北市新莊區1名馬姓女子，約定以2萬元代價陪男網友吃飯，事後男生卻耍賴拔腿逃跑。馬女惱羞成怒向警方謊報遭對方搶奪20萬元現金，員警一調監視器立刻戳破謊言，馬女最後被依誣告罪嫌移送法辦。

20歲馬姓女子職業是賣化妝品，她長髮過肩、身材瘦小，外表看起來比實際年齡還小。前天晚間10時許，馬女向新莊警分局中平派出所報案，指稱5分鐘之前在新莊區中平路132巷，遭1名穿著西裝的陌生男子搶奪皮包，損失現金20萬元。

警方受理報案展開調查，按照被害人指稱的發生時間、地點，調閱周邊區域監視器，但是並沒有發現搶奪，反而看見馬女穿著夾腳涼鞋、兩手空空，在中和街與她所形容的西裝男併行散步。可是沒多久，西裝男卻拔腿狂奔，把馬女獨自扔在後頭，畫面看起來很突兀搞笑，實在令人匪夷所思。

警方出示監視器畫面慢慢突破馬女心防，她才坦承說謊，供稱是在網路上認識對方，約定以2萬元代價見面陪他吃飯，男生還刻意打扮穿著西裝赴約。

孰料吃完飯後散步，馬女開口索討2萬元，西裝男卻推託不給，還趁隙拔腿快跑開溜。馬女一氣之下決定十倍奉還，報警謊稱被西裝男搶奪20萬元，但很快就被戳破謊言，警詢後依照誣告罪嫌現行犯移送新北地檢署偵辦。

西裝男耍賴不付給對方陪吃飯的2萬元，拔腿狂奔開溜，畫面很滑稽。記者林昭彰／翻攝
西裝男耍賴不付給對方陪吃飯的2萬元，拔腿狂奔開溜，畫面很滑稽。記者林昭彰／翻攝
監視器拍到馬姓女子和男網友在街上散步，但是她兩手空空，並無自稱裝有現金20萬元的皮包。記者林昭彰／翻攝
監視器拍到馬姓女子和男網友在街上散步，但是她兩手空空，並無自稱裝有現金20萬元的皮包。記者林昭彰／翻攝

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